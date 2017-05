Béni-Abbès : des spécialistes du chu Oran en consultation

Poursuivant ses actions de bénévolat au profit des malades des régions éloignées et enclavées, l’équipe médicale du CHU d’Oran, essentiellement composée de médecins spécialistes, est à pied d’œuvre à l’hôpital Yagoub-Mohamed de Béni-Abbès, où elle entreprend plusieurs consultations, diagnostics et interventions chirurgicales au profit des patients de la région. Une entreprise qui s’inscrit dans le cadre du jumelage entre la direction de la santé et de la population de la wilaya de Béchar, et le CHU d’Oran, et qui permettra à ces praticiens d’entreprendre diverses consultations et interventions chirurgicales au profit des patients atteints de certaines pathologies en gastrologie, phtisiologie et néphrologie. De part et d’autre, on se dit satisfait d’une telle campagne qui, pour certains patients, les dispense de déplacements vers des structures hospitalières du Nord, à la fois onéreux et harassants, pour d’autres, leur éviter de se déplacer en cette période de grandes chaleurs. Tous les moyens médicaux et logistiques sont mis à la disposition de cette équipe, pour la bonne réussite de leur mission, qui devra également toucher les localités de Kerzaz et d’Igli.

Ramdane Bezza