2.337 clubs verts installés : Un espace éducatif et attractif

L’éducation environnementale constitue le cheval de bataille des pouvoirs publics pour renforcer la prise de conscience, dès le jeune âge, de l’importance de la protection de la nature, en s’appuyant sur des méthodes de communication appropriées.

Le Conservatoire national des formations à l’environnement (CNFE), avec ses annexes, a mis l’accent sur l’installation, l'encadrement et le suivi des clubs verts au niveau des trois paliers scolaires. À ce jour, 2.337 clubs verts ont été installés sur le territoire national, dans le but de faire émerger une nouvelle génération soucieuse de protéger son environnement et ses ressources naturelles. En guise de soutien, le CNFE se charge de la distribution des mallettes vertes qui contiennent le guide de l’animateur, le livret de l’adhérent, la charte environnementale et le cahier de l’élève. Le club vert est un espace attractif et éducatif qui suscite la curiosité de l’enfant en matière d’environnement. Il est constitué d’un groupe d’animateurs et d’un ensemble d’enfants qui exercent une série d’activités environnementales afin d’atteindre certains objectifs, tels qu’encourager l’enfant à devenir un acteur incontournable dans son environnement et permettre à l’élève d’apprendre à connaître son environnement et devenir un jeune ambassadeur de la nature. «L’émergence d’une conscience verte en Algérie doit, en effet, se transmettre doucement, mais sûrement, des plus grands aux plus petits, mais cela ne doit pas se limiter à l’éducation scolaire. Ce sont les gestes simples de tous, et particulièrement des adultes, qui doivent inciter et éduquer les plus jeunes à la protection de l’environnement et de la nature. Les parents et la famille sont, par conséquent, la cellule la plus indiquée pour inculquer cette éducation à la propreté et au respect de son cadre de vie», estime Mourad, animateur d’un club vert à la maison de l’Environnement de Tipasa. Notre interlocuteur pense que «même les adultes, notamment les parents, ont besoin d’une éducation environnementale pour pouvoir transmettre à leurs enfants ces gestes simples, comme celui de jeter des ordures là où il faut ou de ne pas piétiner une plante».



Des formation au profit des animateurs



La création d’un club vert dans chaque établissement scolaire est en mesure de sensibiliser les jeunes quant à l’importance de préserver l’environnement. La mise en place de telles structures de proximité permettra aux jeunes d’évaluer la portée de la protection de l’environnement. «Le travail de sensibilisation est éminemment important, dans la mesure où il permet de préparer le citoyen de demain pour la préservation et la sauvegarde du patrimoine naturel», estime Mourad.

À l’adresse de Mourad et d’autres animateurs, le Conservatoire national des formations à l’environnement (CNFE) a organisé, au mois d’avril dernier, deux sessions de formation au profit des animateurs des clubs verts des écoles des communes de Sidi M'hamed et de Birkhadem (Alger). La première session, le 4 avril 2017, était consacrée aux généralités sur l’éducation environnementale pour un développement durable et les techniques d’animation pédagogique en éducation environnementale. La deuxième session, le 11 avril 2017, était consacrée aux techniques de jardinage. Par la même occasion, les stagiaires ont reçu leur attestation de participation aux deux sessions de formation.

Ces formation ambitionnent d’assurer la continuité du clubs verts et de ses activités, de créer un réseau d’animateurs environnementaux au sein des établissements scolaires et enfin d’orienter et de guider les animateurs avec les méthodes pédagogiques modernes de l’animation environnementale.

Farida Larbi