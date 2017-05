Boxe : Belguerni et Belaribi éliminés au premier tour

La première journée de compétition n'a pas été bonne pour nos pugilistes. Les deux boxeurs engagés, hier, ont été éliminés. Dans la catégorie des moins de 60 kg, Belaribi a été battu par le représentant de l'Azerbaïdjan, Shalabayath. Par ailleurs, dans la catégorie des super lourds (+91 kg), Belguerni a été, pour sa part, vaincu par le Syrien Manaf.

Pour rappel, la boxe algérienne est représentée par huit athlètes dans cette quatrième édition des jeux de la Solidarité islamique. L'objectif pour les pugilistes algériens est de remporter le maximum de médailles possibles et de représenter le pays dignement.

«Franchement, je suis déçu quant à l'élimination prématurée de mes deux boxeurs. Ce n'était pas du tout dans mes prévisions. Par ailleurs, je ne comprends pas comment mon premier boxeur a été battu. Il a mené au score durant les trois premiers rounds, pourtant. Pour le second, il est resté sur le ring à peine un round. Il y a eu un choc frontal lors d'un échange avec l'adversaire. Il a été blessé à l'œil. Sur décision des juges, qui ont préféré arrêter le match, la victoire à été accordée à son adversaire. Nous avons encore d'autres boxeurs qui vont rentrer dans la compétition au fur et à mesure. On tentera de faire mieux», nous a déclaré Brahim Bejaoui à l'issue de cette première journée.

R. M.