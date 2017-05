Handball (demi-finale), Algérie 22 - Turquie 26 : L’expérience a prévalu

Le Sept algérien a été éliminé en demi-finale de la compétition, hier en début d'après-midi à la salle omnisports Sarahdshi, face à son homologue turque par le score de 22 à 26. Face à un adversaire qui s'est distingué par une défense imperméable très agressive, les protégés de Rabah Gharbi ont eu énormément de difficultés à imposer leur jeu et leur rythme. Par ailleurs, l'expérience de la sélection turque a fait la différence, notamment dans les moments forts de la rencontre. «Comme vous le savez, nous prenons part à cette compétition avec une équipe très jeune. L'équipe turque, beaucoup plus expérimentée, a su gérer le match. Aussi, nous avons raté beaucoup d'occasions de marquer et de recoller au score. Pour nous, l'objectif est de donner plus d'expérience à notre sélection qui prépare le Mondial U21, prévu en Algérie au mois de juillet prochain», nous a déclaré le sélectionneur national Rabah Gharbi. Lors de cette partie, la formation turque à mené au score de bout en bout, avec un écart constant de cinq buts. Le score à la mi-temps était de 13-09 en faveur des Turcs. Jamais les Algériens n'ont réussi à inquiéter la défense adverse qui se distingue par une morphologie imposante. Malgré les différentes combinaisons, les coéquipiers du portier Khelifa Ghodbane n'ont pas trouvé de solutions offensives. Par ailleurs, la défense des Verts a eu beaucoup de mal à repousser les assauts de leurs adversaires du jour. L'expérience du pivot Pamuk Husivin et le demi-centre Done Ramazan a fait la différence.

Le sept algérien disputera un dernier match dans cette compétition, aujourd'hui. La sélection nationale sera confrontée à son homologue irakienne pour la troisième place. «Nous aurons un dernier match dans cette compétition face à l'Irak. C'est un adversaire assez solide en arrière, mais de niveau quand même inferieur à la Turquie. Je pense que nous avons une chance d'arracher la médaille de bronze», nous a indiqué Gharbi.

R. M.

-------------------/////////////////////

Meklout Rafik : « Nous allons nous racheter face à l’Irak»

Que pouvez-vous nous dire concernant l’élimination de l’EN face à la Turquie ?

Ce fut un match assez musclé. L'adversaire s'est distingué par une agressivité à la limite de l'acceptable en défense. Malgré cela, nous avons quand même fait jeu égal, presque avec la formation turque. L'écart était pratiquement le même du début à la fin.

Qu'est-ce qui vous a manqué pour remporter cette rencontre ?

L'expérience des Turcs a fait la différence dans l'ensemble. Ils ont su gérer les moments forts de la rencontre. De notre côté, nous avons manqué plusieurs occasions de revenir à la marque.

Un mot sur la petite finale face à l’Irak ?

Nous allons aborder cette rencontre avec beaucoup de détermination. Nous voulons rentrer à Alger avec une médaille. Cela va être encore difficile. Cela dit, nous allons tout faire pour gagner et nous racheter.

R. M.