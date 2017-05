JUDO : Tarikat Ratiba offre la deuxième démaille d’or à l’Algérie

Belle moisson des judokas algériens, lors de la première journée de compétition dans la discipline. Les athlètes algériens, entrés en lice, ont tous réussi à monter sur le podium. L’Algérie a remporté deux médiales de bronze, une en argent et une en vermeille. En dépit d’un nombreux public entièrement acquis en faveur de son adversaire azerbaïdjanaise, la judokate algérienne a réussi s’imposer dans la finale de la catégorie des moins de 57 kg. Tarikat Ratiba a étalé tout son talent pour dominer son adversaire et remporter son combat par Ippon. Son compatriote, Houd Soltani, a eu moins de chance par contre. Ce dernier s’est incliné en finale devant l’athlète azeri dans la catégorie des moins de 66 kg. Il offre néanmoins la médaille d’argent à l’Algérie. Ce combat a été assisté par le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilhem Alieve, qui a lui- même remis les différentes médailles. Les deux autres podiums ont été réalisés par Meriem Moussa (-52) et Djedi Oussama (-73 kg).

