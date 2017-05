Entretien avec Mustapha Berraf (président du COA) : «Nos rapports avec le MJS sont excellents»

Au lendemain de sa réélection au comité exécutif de l'ACNOA, Mustapha Berraf a rejoint la capitale azérie, Bakou, pour assister à la cérémonie d'ouverture de la 4e édition des jeux de la Solidarité islamique. Nous avons saisi cette occasion pour l'entretenir à propos de la participation algérienne à ces joutes.

Un mot sur la participation algérienne à cette quatrième édition des jeux de la Solidarité islamique ?

L'Algérie prend part à cet événement sportif de grande envergure avec plus de 150 athlètes. Sur les 22 disciplines retenues pour ces joutes, nous participons à 14 d'entre elles. La compétition s'annonce assez dure entre les différentes nations. Le niveau sera très relevé dans pratiquement toutes les disciplines. En ce qui concerne l'Algérie, nous avons un double objectif. Nous allons faire de notre mieux pour représenter l'Algérie de la meilleure façon possible et tenter de faire mieux que lors de la précédente édition où nous avons récolté 19 médailles dont 5 en or. Aussi, cette manifestation sportive servira de préparation à certaines équipes. L'Algérie participe avec une jeune sélection au tournoi de football pour préparer les éliminatoires des jeux Olympique de Tokyo 2020 et les Jeux méditerranéens de Tarragona 2018. Le handball national prend part à ces jeux avec sa sélection U-21, qui s'apprête à disputer le championnat du monde de la catégorie prévu à Alger le mois juillet prochain.

Quelles sont les disciplines sur lesquelles vous comptez pour récolter le maximum de médailles?

Traditionnellement, le judo, la boxe ou encore l'athlétisme sont des disciplines qui ont toujours offert des médailles à l'Algérie dans les différentes compétitions internationales de grande envergure. Cela dit, nous avons aussi des chances de médailles dans pratiquement toutes les disciplines auxquelles nous participons.

Vous avez récemment été réélu au bureau exécutif de l'Association des comités olympiques nationaux africains. Beaucoup croyaient que vous n'aviez pas de chances de passer. Qu'en dites-vous?

Après le retrait du représentant tunisien à la dernière minute, j'ai réalisé une écrasante victoire face au candidat de l'Afrique du Sud. Le score du scrutin était de 36 voix contre 18. J'ai ainsi été désigné premier vice-président de l'ACNOA . Je tiens à remercier le président de la République et le gouvernement algérien pour leur soutien. Cela va me permettre de poursuivre ma mission et de continuer à défendre les intérêts du sport algérien.

En Algérie, le Comité olympique s'apprête à organiser son assemblée générale élective. Vous êtes candidat pour briguer un autre mandat. Vous ne serez pas seul dans cette course, puisque l'ancien président de la Fédération algérienne de cyclisme et membre du bureau sortant du COA, Rachid Fezouine, se présentera aussi. Que pouvez-vous nous dire sur cette élection ?

Pour ma part, j'ai déjà déposé ma candidature. La date de dépôt des dossiers a été fixée entre le 11 et le 18 mai. Il y aura peut-être d'autres candidats d'ici là. Cela dit, pour le dossier du candidat que vous avez cité, je tiens à dire que j'ai des réserves. Cependant, je laisse la commission chargée de cette opération faire son travail. Je ne peux pas être juge et partie.

Quels sont vos rapports avec le MJS, après la polémique qui a fait couler beaucoup d'encre ces dernières semaines ?

Vous avez bien fait de poser la question, ce qui me permet d'en éclairer l'opinion publique. Avant tout, je tiens à souligner que mes rapports avec le ministre de la Jeunesse et des Sports sont excellentes. Nous continuons à travailler ensemble pour le développement du sport national. Durant mon mandat, j'ai toujours collaboré avec les différents ministres qui se sont succédé à la tête de ce département pour mener à bien les différentes opérations que nous avons eu à mener. Chacun de nous a une mission précise et des responsabilités à assumer. Pour ce qui est des soupçons de détournement, il y a lieu de préciser que c'est la création d'une certaine presse, qui a fait une mauvaise interprétation de certains faits. Notre gestion a toujours été sans reproche. Nous mettons, d'ailleurs, tous les documents nécessaires à la disposition de toute structure de contrôle qui souhaiterait éventuellement vérifier nos comptes ou notre gestion.

Entretien réalisé par R. M.