Cérémonie d'ouverture des Jeux de la solidarité Islamique de BakOu 2017 : Riche en couleurs

De notre envoyé spécial à Bakou (Azerbaïdjan) : Rédha Maouche

Sous le thème «Azerbaïdjan terre d'islam», la cérémonie d’ouverture des jeux de Bakou 2017 a eu lieu vendredi soir au stade olympique de la capitale.

Un spectacle de haute voltige, riche en couleurs et en sons, qui retrace l'histoire de cette jeune république, séparée de l'ex-Empire soviétique depuis seulement 25 ans. Accompagnées d'un mélange de folklore local et de musique moderne du pays, les différentes fresques présentées ont retracé l'histoire de l'Azerbaïdjan, marquée par l'influence de l'Islam dans la région, la domination ottomane et l'allégeance forcée à la Russie. Cette sympathique cérémonie à été aussi caractérisée par des représentations relatives aux thèmes du feu et de l'eau pour exprimer la diversité géographique particulièrement singulière de ce pays de flammes naturelles et de sources intarissables. Par ailleurs, sur le thème de l'artisanat, le célèbre tapis local a été à l'honneur ainsi que l'aspect architectural de la région. Avant la clôture de cette cérémonie, rehaussée par la présence du Président Ilhem Aliev et de son épouse, la vice- présidente du pays, Mehriban Alieva, le nombreux public du stade olympique à assisté aux serments du représentant des athlètes et de celui des juges, ainsi qu'au discours du président de la fédération sportive de la Solidarité islamique. Pour rappel, cette quatrième édition des jeux de la Solidarité islamique, organisée par la FSSI, qui est un organe de l'Organisation de la coopération islamique, se déroule du 12 au 22 mai à Bakou. plus de 4.000 athlètes, issus de 55 pays, prennent part à cette manifestation sportive de grande envergure. La première édition de ces jeux a eu lieu en 2005 en Arabie Saoudite. La deuxième, prévue en Iran en 2009, a été annulée à la dernière minute. La dernière édition s'est déroulée en Indonésie en 2013. L'Algérie participe à ces joutes avec plus de 150 athlètes (filles et garçons). Sur les 22 disciplines retenues dans le programme de compétition par le comité d'organisation, l'Algérie prend part à 14 d'entre elles.

R. M.