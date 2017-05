Dans la lucarne : Un adjoint est-il nécessaire ?

Alcaraz, le nouveau sélectionneur de l’Algérie a été nommé la mi-avril, et le président de la FAF, Kheireddine Zetchi le 20 mars 2017. Certes, il a mis un peu de temps avant de lui mettre la main dessus et certains ont même affirmé qu’il y avait une autre option pour le responsable de la FAF avant de choisir la filière espagnole qu’il affectionne, faut-il le repréciser, plus que tout. Il est vrai que l’ex-entraîneur de Grenade, qui vient de rétrograder en Ligue-2 espagnole, arrive dans une conjoncture assez difficile du football algérien. D’abord, on est mal embarqué dans les éliminatoires du Mondial-2018 (Russie), et en plus on n’a pas encore une équipe nationale très bien constituée. On en est encore à la recherche, surtout que l’Andalou avait affirmé, au vu et au su de tous, que « personne n’avait encore assuré sa place ». Indirectement, même les joueurs du cru peuvent se joindre à la course des « 23 » qui représenteront l’Algérie aux éliminatoires de la CAN-2019 prévue au Cameroun, mais aussi le Mondial. Certes, on ne va pas repartir de zéro, mais c’est presque comme si car il est contraint aujourd’hui de faire des virées en tête-à-tête avec chaque joueur «pro» pour discuter de leur disponibilité, mais aussi discuter de son projet à la tête de la sélection nationale. Ceci dit, Alcaraz a déjà entamé son travail avec les locaux et même les Olympiques semblent l’intéresser au premier point, ayant décelé une certaine qualité de jeu dans ce groupe qui a participé aux Jeux de la Solidarité Islamique. Ceci dit, Alcaraz a ramené avec lui ses adjoints, espagnols comme lui. C’est un peu normal pour éviter les problèmes de communication qui durant l’épisode Rajevac étaient assez contraignants. Quant au recrutement de l’adjoint issu des techniciens locaux, il ne s’est pas encore prononcé. La situation perdure et le « bout du nez » du local ne s’est pas encore pointé. D’ailleurs, là, les langues commencent à se délier. Certains s’opposent carrément à la désignation d’un adjoint issu du Championnat algérien. Un président d’un club, leader du championnat national, ne veut pas qu’on lui prenne son entraîneur, surtout qu’il est cité à chaque fois qu’on traite ce sujet. Pourquoi veut-on qu’Alcaraz travaille uniquement avec des adjoints espagnols et qu’on ne veut pas se montrer pressé de désigner un adjoint algérien ? Ce dernier peut apprendre aux côtés d’Alcaraz. Ce serait une très bonne chose pour lui et le football national du moment que Lucas Alcaraz cumule plus de 30 ans d’expérience dans le football de son pays d’origine. Un adjoint est toujours utile quoi qu’on en dise. Il est évident que le temps n’est pas en faveur d’Alcaraz. Il reunira son groupe le 5 juin prochain. Il aurait aimé le faire plus tôt, mais il n’a pas toutes les cartes en mains ; la gestion des joueurs « pro» n’est pas une tâche facile, eu égard à leurs employeurs qui sont loin d’être des enfants de chœur. En attendant, on verra bien ce que fera Alcaraz. Va-t-il désigner un adjoint local ou pas ? La question reste posée.

Hamid Gharbi