USMH El Harrach plonge dans l’inconnu

L’USM El Harrach vit une fin de saison houleuse. C’est le terme qui sied le mieux à la situation qui prévaut depuis une dizaine de jours au sein du club banlieusard, pris en otage par des conflits interne entre deux camps de dirigeants. Le gel des comptes du club par Abdelkader Mana, qui s’autoproclame président légitime de l’USMH, a conduit les joueurs puis le staff technique à faire grève.

Les joueurs ont refusé en effet de s’entraînermercredi pour dénoncer le non-paiement de leurs salaires depuis presque huit mois pour certains. Mohamed Laib a révélé plus tard, au cours d’une conférence de presse, que certains joueurs attendent encore de percevoir leurs salaires de la saison dernière.

Si les joueurs ont consenti à reprendre les entraînements, jeudi, le staff technique a boycotté la séance du jour. Ni Charef, ni ses assistants ne se sont présentés à la séance matinale. Mohamed Laib, qui a ramené comme preuve de bonne foi les ordres de virements des salaires, a révélé que Mana ne payera pas le staff technique. D’où sans doute la raison qui a poussé Boualem Charef à faire grève, nonobstant son conflit frontal avec Mana.

Selon toute vraisemblance, le staff technique ne fera pas le déplacement à Sétif en prévision du match face à l’Entente. Seul Bechouche pourrait éventuellement faire le déplacement et assurer l’intérim lors de ce match. Il faut s’attendre à une démission de Boualem Charef et son staff dans les prochaines heures si le retour de Abdelkader Mana aux affaires venait à s’officialiser ; les deux hommes n’ayant jamais réussi à cohabiter ensemble par le passé.

Mohamed Laib, de son côté, a annoncé qu’il quittait définitivement l’USMH. « Vous ne me reverrez plus jamais », a-t-il lancé les larmes aux yeux, dépité par le traitement qui lui est réservé par ses opposants. Il avant invité au passage Mana à débloquer la situation en révélant que les caisses du club ont été renflouées par près de six milliards de centimes.

Ce jeudi matin, c’est Sofiane Younes, capitaine de l’équipe, qui a dirigé la séance d’entraînement, l’une des plus importantes de la semaine, d’ordinaire consacrée à la mise en place tactique. Un fait inédit qui renseigne de la gravité de la situation à l’USMH. À cinq journées de la fin, l’USMH n’est pas sauvée de la relégation et cette lutte intestine risque d’être une cause de sa rétrogradation. A méditer.

Amar B.