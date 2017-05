CRB 3 – NAHD 2 : Bouazza est passé par là 

Le Chabab de Belouizdad a remporté, hier au stade du 5-Juillet, le derby face à son éternel rival, le Nasr Hussein-Dey, pourtant considéré comme sa bête noire. Un match qui a tenu en haleine les fans des deux équipes tant la rencontre a valu par le nombre élevé de buts inscrits. Cinq au total, dont trois au profit du CRB. Bouazza Feham, auteur d’un doublé, a été l’homme du match et celui qui a emmené les Belouizdadis vers la victoire. Ce derby entre Belouizdadis et Nahdistes a été très disputé comme à chaque confrontation entre les deux voisins algérois dont la rivalité n’est plus à démontrer. Alors que côté Nasria, on aspire, en cette dernière ligne droite du championnat, à arracher une place sur le podium, pour le Chabab, il est plutôt question d’assurer mathématiquement le maintien. Il ne fallait donc pas s’attendre à aucun cadeau de part et d’autre. D’entrée de jeu, c’est le CRB qui parvient à semer le doute dans le camp husseindéen en ouvrant la marque par l’entremise de l’expérimenté Bouazza Feham (2’). Surpris par tant de célérité des camarades de Cherfaoui, les Sang et Or nullement impressionnés tentent de s’organiser tant bien que mal, afin de se reprendre et ainsi empêcher l’équipe hôte de gagner davantage en confiance. La bataille au milieu du terrain fait rage. Herida and Co mettent la pression sur le camp adverse pour tenter de niveler la marque, au moment où les Belouizdadis tentent de préserver leur maigre avantage, en menant des contres avec l’intention de doubler la mise et d’assommer ainsi le Nasria. Finalement, ce sont les efforts du NAHD qui seront couronnés par le but égalisateur, signé par l’inusable Gasmi, qui profite du penalty accordé à son équipe par l’arbitre, pour lui permettre de revenir au score (43’). L’égalisation nahdiste survient au bon moment pour les gars d’Alain Michel, soit juste avant la pause citron. Le doute change de camp. En seconde période, chaque équipe veut porter le coup de grâce à l’autre. Les offensives peu incisives de part et d’autre maintiennent le statu quo et le suspense quant à l’issue de la partie, qui s’est avérée serrée. Seulement, il fallait compter sans ce poison de Bouazza Feham qui ajoute un second but pour le Chabab, à l’amorce du dernier quart d’heure du match (74’). L’enfant d’Oran dame ainsi le pion aux Sang et Or en réalisant un joli doublé. Il prouve par là même qu’il demeure un élément essentiel sur l’échiquier de Badou Zaki. Le CRB venait de réussir le plus dur en débloquant la situation, compliquant la tâche au Nasria qui pensait avoir fait le plus dur au moment de son égalisation dans les ultimes minutes du premier half. Ouali et ses partenaires tentent alors le forcing pour revenir une nouvelle fois au score. Mais ils sont à nouveau pris à défaut en toute fin de rencontre par un nouveau but du Chabab, œuvre de Naâmani (89’), qui sonne le glas des Husseindéens au moment où ces derniers se déployaient en attaque dans l’espoir de remettre les pendules à l’heure. Hélas, c’était peine perdue pour eux. La réduction du score par Bendebka dans le temps additionnel (90’+ 3) n’y changera absolument rien. Grâce à cette précieuse victoire, le CRB a, si l’on peut dire, pratiquement assuré son maintien et améliore son classement en Ligue 1-Mobilis. Le NAHD, pour sa part, réduit ses chances de terminer sur le podium pour espérer décrocher une place qualificative à une joute internationale la saison prochaine. Partie plaisante dans l’ensemble, qui a valu par le nombre de buts inscrits et le suspense qui a prévalu.

Mohamed-Amine Azzouz