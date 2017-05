Aujourd’hui, 16h, à Rustenburg (Afrique du sud) Platinum Stars-MCA : l’exploit à portée de main

Les Mouloudéens, comme on le sait, avaient quitté le territoire national, jeudi dernier dans la matinée et sont arrivés à Johannesburg (Afrique du sud) après 11 heures de vol. Un voyage des plus harassants, mais les joueurs ont pu finalement, par la suite, récupérer.

Aujourd’hui, ils ne pensent qu’à cette rencontre à Rustenburg qui aura lieu à 16h (heure algérienne). Il faut dire que les Mouloudéens sont motivés pour réaliser une très bonne performance devant cette formation sud africaine qu’on ne connaît que trop bien. En effet, cette équipe sud-africaine est parmi les plus solides du pays, avec notamment Sundows. Chez les poulains de Mouassa, on dénombre beaucoup d’absents pour blessure, pas de Seguer, Bouguèche, Zerdab et les autres. D’où la tâche des Mouloudéens sera des plus rudes en raison des absents au niveau de l’effectif du MCA, mais aussi d’une sérieuse adversité. Curieusement, ce sont les attaquants qui ne seront pas tous présents. On peut même dire que les meilleurs ne seront pas là. Il faut dire que le MCA est en train de subir la violence de certaines équipes à l’égard de ses joueurs. Les arbitres, le plus souvent, laissent faire et ne sévissent pas comme il le faut. Toujours est-il, les Vert et Rouge font « contre mauvaise fortune bon cœur » et se contenter des joueurs qui ont fait le déplacement. D’ailleurs, le président du MCA, Omar Ghrib, avait demandé à Djemaouni, possible rentrant aujourd’hui devant cette équipe du Platinum Stars, réputée pour être pas facile à manier, «de faire tout son possible pour mériter sa place». C’est vrai que c’est l’occasion pour ce joueur, en manque de confiance, de montrer de quel bois il se chauffe ». Ce joueur qui a raté des buts faciles aura ainsi l’opportunité de se rattraper et peut-être assurer sa place, surtout que Ghrib n’a pas l’intention de chambouler son effectif pour la saison prochaine, satisfait par son équipe actuelle qui joue sur trois tableaux. Pour le moment, on peut dire que le MCA est sur la bonne voie. Pour autant, son équipe devra, dans cette phase de poules de la coupe de la CAF, retourner au bercail avec un bon résultat. Rien ne sera facile mais tout reste possible. Il faudra trimer et ainsi garder intactes les chances de réussite. De plus, les Mouloudéens doivent éviter tous blessures car ils auront à jouer un match très important pour le compte de la 26ème journée de Ligue-1, au stade Benabdelmalek de Constantine contre le CSC, vendredi 19 mai, à partir de 16h. Les Moulmoudéens jouent la stabilité, puisque Ghrib a décidé de garder Mouassa pour la saison prochaine.

H. G.