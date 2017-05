Le Coin du copiste :Futurs artistes à vos classes !

A grands renforts de publicité puisque ce n’est pas toujours que le secteur de la culture connaît des nouveautés, la création de l’établissement artistique nommé « La république des Arts », a finalement ouvert ses portes hier aux environs d’Alger, plus exactement à Rouiba dans la cité des Orangers. On ignore si les promoteurs de ce projet se sont inspirés ou font allusion à l’émission animée par Thouraya Ayed sur la Chaîne III qui porte le même titre, en tout cas la cérémonie s’est déroulée dans l’après-midi. Cette école qui vient s’ajouter aux autres organismes culturels en renforçant le domaine des activités et surtout en permettant à de jeunes Algériens et Algériennes de s’inscrire dans la voie des arts a pour programme ambitieux le développement de la singularité de l’étudiant, la formation d’artistes autonomes capables d’interagir de manière créative, personnelle et inédite avec la communauté et ce en encourageant n’importe quel projet. Cette école pluridisciplinaire dispensera plusieurs formations notamment dans le design, la danse, la musique, sculpture, selon un communiqué du ministère de la Culture. Les cours au sein de "la république des arts" seront assurés par des artistes versés dans différentes disciplines, comme la professeure de danse franco-algérienne Saïda Naitbouda, la plasticienne Meriem Aït El Hara, le pianiste Nabil Belghanem, et bien d'autres artistes. Les programmes de formation comprennent des sessions théoriques et pratiques. Les étudiants seront épaulés au quotidien par des experts techniques qui les aideront à développer leurs projets individuels et collectifs. Ils auront aussi durant leur cursus l'opportunité de participer à des expositions et rencontres avec des artistes nationaux et internationaux. De la peinture et de la musique en passant par le design, les arts plastiques et la photographie, cette nouvelle école proposera des formations sur mesure qui répondent aux besoins de chacun selon l’âge et la vocation. L’enseignement se fera en deux sessions et sera assuré par des enseignants dévoués qui encouragent le développement personnel de l’artiste. Loin donc d’imposer des règles particulières, l’objectif premier de cette nouvelle école est de former des artistes autonomes et uniques. Des sessions en externe ainsi qu’en interne durant l’année sont également prévues. Les formations s’adapteront pour leur part aux professionnels et aux amateurs et proposeront des ateliers et sorties artistiques pour les adhérents de l’école. La liste des enseignants déjà connue et publiée sur un site, donne un aperçu des disciplines qui seront prodiguées dans un engagement qui sera total — comme il est mentionné dans un article — dans la pratique et la théorie. «L’étudiant profite [ra] d’un environnement dynamique des plus stimulants et en évolution constante». Car outre un encouragement à «s’investir dans l’exposition de ses créations», cet étudiant aura la possibilité de rencontrer des artistes pluridisciplinaires «nationaux et internationaux» relève-t-on. Former des artistes n’est certainement pas une sinécure pour les pédagogues et encadreurs mais il y a fort à parier que de ces classes sortiront de futurs designers, peintres, danseurs, musiciens, stylistes, sculpteurs, des créateurs dans les arts plastiques, des photographes... de tous âges. Une moisson de nouveaux artistes dont le secteur a grandement besoin ces dernières années. Qui sait parmi eux se trouvent certainement de vraies pépites ?

L. Graba