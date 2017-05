Lila Borsali à l’Opéra d’Alger : Envoûtant voyage

Elégante dans sa robe traditionnelle, gracieuse avec des gestes de fée, la diva de la chanson andalouse, Lila Borsali, a envoûté, vendredi soir, le public de l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïeh lors d’un spectacle de voyage à travers les villes du pays et quelques pays du monde.

« Errances… Tadallaltou Fil Bouldene » est le thème du spectacle animé par Lila Borsali qui revient à Alger un an après sa première présentation. Ce spectacle a été programmé dans un but caritatif au profit du projet « Erridha », une campagne de lutte contre la cataracte au sud du pays. Organisé par le Lions Club «Blida la Source» en partenariat avec le ministère de la Culture, l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïeh ainsi que l’ONDA. A travers son spectacle, Lila Borsali a convié les hôtes de l’Opéra à errer musicalement et à découvrir plusieurs villes d’Algérie et du monde avec pour guide sa voix enchanteresse et sa grâce magistrale. Durant les deux heures qu’a duré cette errance musicale, les présents dans la salle ont pu prendre part à un voyage onirique décliné par Lila Borsali et les neuf musiciens de son orchestre dirigé par Leila El Kébir au violon. Dans cette fusion prolifique des genres, la cantatrice, à la voix suave, entend bâtir des « passerelles d’échange intéressantes » en restituant, dans des situations multiples, « un ressenti identique », jeté dans un abîme de nostalgie. Conteuse et cantatrice, Lila Borsali donnait des préludes à ses chansons par des lectures progressivement soutenues par des « istikhbars » rendus par les différents musiciens qui ont donné à leur instrument un rôle de second narrateur, interprétant des modes différents, dans des atmosphères conviviales. La diva de la scène, hawzi et andalou, a commencé par une poésie de Sidi Boumediène (tadalaltou fi elboulden) en a capella. Interprété en deux « insirafet » de la nouba maya elle a chanté « ma awhacha nhar essafar » et « âala men takoun hadi ezzyara ». Comme une nomade, elle a entamé son voyage musical du Maroc avec un « insiraf » dans le « hsine » chantant les titres wa 3achya 3ala wed fes et yahl ezzine et fessi, passant par la ville des Zianides, Tlemcen, dans le genre «hawzi» avec le titre Tlemcen ya hmam, arrivant à la Kabylie où elle a chanté essendou du grand chanteur Idir. Lila a chanté Oran avec deux titres Ya Faress Eltam et Wahran El Bahya dans le genre «âroubi serrej». Constantine avec Ayouha Essaki et Ya Kamil El Ma3ani. Elle a traversé la ville d’Icozium avec Alger Alger de Lili Bouniche. Lila n’a pas omis de fredonner la ville des Ponts suspendus avec Ayouha Essaki et Ya kamil el ma3ani.

Arrivant en Russie, la mélomane de la chanson andalouse a littéralement enchanté ses fans qui étaient venus nombreux avec une reprise de Fayrouz où elle a adapté un texte andalou Boubou Edyari. Survenant en Turquie, Lila a chanté dans la langue turque avec Uskudara. La chanteuse a chanté avec toute son âme lorsque elle évoqua la Palestine, interprétant une chanson sur cette terre avec Rouhi mâak, composée par Toufik Benghabrit, le public s’est levé sous un tonnerre d’applaudissements saluant Lila en larmes. Accompagné de son public la cantatrice a déposé ses bagages à La Mecque avec El Hamdou Lillah Nelt Kassdi puis Ya Ka3ba Ya Bit Rebbi et Hawlouni Ah Ya Rebbi. Pour clôturer son spectacle Lila a chanté Koudoum El Habib Tamam Essourour.

Dotée d’une présence scénique et d’une tessiture large, la cantatrice et ses musiciens ont fait montre de toute l’étendue de leur talent, dans un récital empreint de maîtrise technique et de professionnalisme. Elle déclamé des vers de la poésie de Benmsaib Ya Ahl Ellah Ghitou El Malhouf, appelée «Errhilya» un voyage mystique à travers les saints patrons. Le public, savourant chaque instant du spectacle dans l’allégresse et la volupté a vécu une expérience inhabituelle, mise au point par Lila Borsali qui s’investit dans la recherche en quête de nouveautés dans la forme et le contenu de ses spectacles.

Sihem Oubraham