Colloque national sur Mouloud Mammeri à Oran : L’héritage en images

En présence du représentant du Premier ministre, M. Chorfa Seif El Hak, le secrétaire général du Haut Commissariat à l’Amazighité (HCA), El Hachemi Assad, et le wali d’Oran, Abdelghani Zaalane, les travaux du colloque national intitulé « l’œuvre mammerienne revisitée à l’aune du 7e art », ont été ouverts au théâtre régional d’Oran TRO Abdelkader-Alloula. Durant deux jours, des chercheurs, des universitaires et des scientifiques tenteront de revisiter l’héritage littéraire de ce grand romancier à travers l’image. Un évènement qui signe le lancement officiel du programme des festivités nationales célébrant le centenaire de la naissance de l’écrivain, placé sous le haut patronage du Président de la République, Abdelazziz Bouteflika. A ce propos M. El Hachemi Assad, a indiqué à notre journal que le contenu de ce programme se résume en 13 manifestations « l’un des objectifs de cette célébration est la traduction de la dimension amazighe de l’œuvre de Mammeri. Plusieurs wilayas accueilleront des manifestations dédiées à l’écrivain sur des thèmes précis », révèle le responsable avant d’ajouter : « Outre le colloque scientifique qui s’ouvre aujourd’hui, le programme comprend l’organisation d’un colloque international sur l’œuvre de Mammeri qui se tiendra en marge de la prochaine édition du SILA, en novembre à Alger, et un grand festival, de toutes les expressions et variantes linguistiques amazighes, prévu en mois d’octobre dans la wilaya d’Illizi. Nous sommes aussi sur un autre projet celui de la réédition des œuvres de Mouloud Mammeri en coffret, avec l’éditeur qui détient les droits, et un autre pour traduire les œuvres de et vers tamazigh et pourquoi pas vers l’arabe, car l’idée est d’organiser une caravane de bibliobus pour sillonner les villes côtières en mois d’août prochain », a-t-il assuré. Dans son intervention, M. Abdelmadjid Bali, membre du comité scientifique de coordination du centenaire de la naissance de l’écrivain, a estimé que « la célébration de cette immense personnalité culturelle et scientifique ne saurait constituer une fin en soi et elle n’a de sens que si elle est l’amorce d’une réappropriation collective de son combat à savoir la réhabilitation totale et la promotion naturelle de la dimension tamazigh de notre culture nationale, ce qui a été résolument entamé par les institutions de notre pays. Car c’était là, l’objectif essentiel de l’ensemble de ses engagements », dit-il. Il convient de souligner que le programme a retenu plusieurs axes autour desquels se cristalliseront les débats de ce colloque, parmi lesquels « Entre littérature et cinéma, quel rapport ? Quelles interactions et quelles affinités électives » et « Lecture critique de La colline oubliée et L’opium et le bâton » ainsi que « le meilleur transfert sémiotique n’est-il pas celui qui s’écarte le plus du texte ».

Les travaux de la première journée ont été clôturés par la projection du film L’aube des damnés, en présence de son réalisateur le grand cinéaste Ahmed Rachedi

Amel Saher