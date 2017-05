Conférence sur le lectorat entre les moyens traditionnels et modernes : Une bibliothèque dans chaque commune

Le ministre de la Culture, M. Azzedine Mihoubi, a affirmé qu’« au jour d’aujourd’hui aucune étude officielle n’a été faite pour connaître le taux du lectorat en Algérie ». Il précisera dans ce cadre que ce taux sera annoncé avant le Salon international du livre d’Alger qui se tiendra prochainement.

Lors de son allocution, à l’occasion de la conférence nationale dans sa deuxième édition intitulée : « Le lectorat, entre les moyens traditionnels et modernes », organisée par l’association algérienne pour la pensée et la culture, M. Mihoubi a tenu à préciser qu’il n’ y a aucune statistique sur le nombre de lecteurs algériens « ni les tendances de la lecture, ni ce que préfèrent lire nos concitoyens, ni comment lire un livre », mais fait assez curieux, en revanche « nous constatons que l’Algérien achète le livre » à chaque occasion notamment à l’occasion de la tenue du SILA, et chose encourageante, les exposants, dont des éditeurs expriment leur satisfaction à l’égard de cet engouement à l’adresse des ouvrages. Il indiquera, par ailleurs, que « la lecture chez nous, diffère de celle qui existe chez les Occidentaux ». En ce qui concerne la lecture en milieu scolaire, le ministre de la Culture a remis en cause les cours insérés dans les manuels qui devraient inciter davantage l’élève à faire des efforts pour lire, rappelant que des générations ont été des victimes de manuels scolaires qui ne sont pas parvenus à provoquer de la curiosité chez l’élève, aiguiser son esprit.

Par ailleurs, M. Azzedine Mihoubi a salué les efforts de différentes associations qui prennent des initiatives visant à encourager le lien relationnel entre le lecteur et le livre, il précisera l’importance de mettre en valeur le livre afin de « propager le développement de la lecture » au sein de la société. Lors de son allocution, le premier responsable du secteur de la culture a précisé que le projet du Président de la République qui concerne « une bibliothèque au niveau de chaque commune est devenu une réalité », ajoutant : « Nous avons plus de 1.600 bibliothèques affiliées au ministère ou aux collectivités locales.»

Pour sa part, l’ancien ministre, Mahieddine Amimour a mis en exergue le rôle de l’école qui doit reprendre son statut et sa place dans le développement social en particulier, sans oublier aussi le rôle de l’enseignant.

Hamza Hichem