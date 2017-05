Centenaire de la naissance de Mouloud Mammeri : UNE MANIFESTATION EXCEPTIONNELLE

L’année 2017 est une année exceptionnelle au vu de la célébration du centenaire de la naissance de Mouloud Mammeri, pionnier de l’amazighité, a souligné, hier à Oran, Si El-Hachemi Assad, secrétaire général du Haut-Commissariat à l’amazighité.

«La célébration du centenaire de Mouloud Mammeri est une manifestation nationale de grande envergure, consacrant la réhabilitation de ce grand écrivain et anthropologue algérien», a indiqué M. Assad, lors d'une conférence de presse organisée au Théâtre Régional d’Oran (TRO) Abdelkader-Alloula dans le cadre des journées d’étude sur l’œuvre de Mouloud Mammeri intitulées « L’œuvre mammérienne revisitée à l’aune du 7e Art », qui aura lieu les 13 et 14 mai à Oran. La manifestation, qui dure toute l’année 2017, est placée sous le haut patronage du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika. A cette occasion, M. Assad a tenu à saluer l’implication du ministère de la Culture et celui de l’Education nationale, ainsi que les walis des 13 wilayas dans lesquelles se déroulent les différentes manifestations liées à cet événement. Le SG du HCA a, d’autre part, mis en évidence la création d’un site internet dédié à Mouloud Mammeri, dans les 3 langues, indiquant que le site prendra la forme de portail électronique, vers la fin 2017. Il a également annoncé que le 16 mai prochain une rencontre aura lieu au siège du HCA avec du bureau de l’ONU en Algérie et celui du PNUD concernant l’annonce officielle de la publication des textes de la Déclaration universelle des droits de l’homme et celle des droits des enfants en tamazight. M. Assad a ajouté que le prochain Salon International du Livre d’Alger (SILA) sera dédié à Mouloud Mammeri, ainsi qu’un colloque international sur l’œuvre de Mammeri en marge de la prochaine édition du SILA. Concernant le centenaire, il a rappelé que des rencontres littéraires, des caravanes livresques et des colloques sont au programme de cette manifestation et a annoncé, dans le même sillage, la réédition de quelques-uns des ouvrages de cet écrivain, notamment La colline oubliée, L’opium et le bâton, Le banquet, Le sommeil du juste et La traversée. Les œuvres en tamazight de Mouloud Mammeri seront quant à elles éditées dans un coffret, telles ses pièces de théâtre et ses poèmes en kabyle.