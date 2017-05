M. Tayeb Louh, ministre de la Justice, Garde des sceaux : « la loi, rien que la loi »

Dans une conférence de presse qu’il a animée jeudi au siège du ministère, M. Louh a en effet plaidé pour l’ouverture d’un débat national sur la question. Prenant le soin de préciser que le sujet est débattu dans beaucoup de pays, le ministre de la Justice, garde des Sceaux a indiqué que pour l’Algérie, il est désormais nécessaire «d’aboutir à un équilibre législatif garantissant, certes, l’immunité parlementaire sans la moindre limitation, toutefois des prérogatives de la justice y afférentes à ce domaine». L’immunité parlementaire a pour principal objectif «de permettre au député de remplir sa mission, loin de toute pression ou une quelconque influence», tiendra à rappeler M. Louh. Néanmoins, et en la matière, certains dépassements persistent, a-t-il fait comprendre, non sans insister sur l’impératif d’y apporter les correctifs nécessaires dans les meilleurs délais. Des correctifs qui obéissent à l’évidence de combler certains vides juridiques jusque-là constatés. Ceci à l’exemple, indique encore le ministre de la Justice, où la loi n’interdit pas à une personne poursuivie en justice de briguer un mandat de député, dans le cas où elle est élue, et de jouir de surcroît du privilège de l’immunité parlementaire. Aussi, dit M. Louh, la procédure liée à la levée de cette immunité s’avère, selon lui, «très lente et complexe». En décodé, la révision de cette procédure s’impose, et le recours à des mesures de nature à mieux assouplir cette démarche relève d’un impératif à satisfaire absolument. Le ministre de la Justice tiendra aussi à préciser que les personnes ayant des antécédents judiciaires et dont la candidature à une élection législative a été validée, ce genre de cas ne peut relever que «d’une omission de la part de l’Administration». M. Louh ajoute que le Conseil constitutionnel est habilité à contrôler le respect des conditions juridiques par les candidats, y compris lorsque les concernés sont en plein exercice de leur mandat de député. En clair, le Conseil constitutionnel est donc en mesure de procéder à la levée de l’immunité parlementaire dans le cas où le député doit répondre devant la justice pour tel ou tel fait réprimé par la loi. Il convient de souligner par ailleurs que la conférence de presse animée par M. Tayeb Louh a traité essentiellement des dernières élections législatives, soit du lancement du processus électoral jusqu'au jour du scrutin, en évoquant, bien sûr, la phase de la confection des listes de candidatures. Pour le ministre de la Justice, ces législatives, les premières à être organisées à l’ère de la nouvelle Constitution, sont «un événement politique majeur qui consolide l’ancrage démocratique et réaffirme la stabilité du pays face à environnement régional hostile».



239 recours rejetés



Lors de la phase de la confection et de validation des listes de candidature, les tribunaux administratifs ont été destinataires de 363 recours émis par les postulants à la députation et dont le dossier a fait l’objet de rejet par l’Administration. Sur ce chiffre communiqué par le ministre de la Justice, l’annulation de la décision de l’Administration, en vertu d’un «verdict» prononcé par le tribunal administratif sollicité, a été enregistrée dans 70 cas de la totalité des recours traités, pour le reste, soit dans 239 cas, les recours ont été rejetés après leur examen ayant démontré que leur contenu ne remplissait pas les conditions exigées par la loi. Par ailleurs, et concernant le jour du scrutin, les procureurs généraux ont reçu 38 saisines de la part de la Haute instance indépendante de surveillances des élections (HIISE) qui s’est ainsi référée à la justice s’agissant de certains dépassement enregistrés et nécessitant un traitement judiciaire, voire pénal. Ces 38 saisines ne sont pas restées sans suite, loin s’en faut. «Des enquêtes sont engagées par les tribunaux territorialement compétents», a fait savoir M. Tayeb Louh. «Si l’on tient à communiquer ces données, c’est surtout par souci de faire valoir à l’opinion que l’action de la Justice se caractérise par une transparence absolue», a t-il enchaîné.

Les enquêtes menées et pouvant effectivement prendre un caractère pénal se rapportent, entre autres, indique le ministre, aux dépassements enregistrés, notamment dans la wilaya de Bouira où des bureaux de vote ont été, rappelle-t-on, saccagés par des énergumènes qui n’ont pas hésité en outre à empêcher des citoyens d’accomplir leur devoir électoral. La dernière enquête ouverte, selon les précisions de M. Louh, est celle engagée mercredi passé par le parquet de la wilaya de Chlef au sujet d’extraits vidéo diffusés sur les réseaux sociaux faisant état de dépassements, notamment dans des bureaux de vote. «Le parquet compétent a entamé les investigations, et les concernés ont été convoqués dans la transparence totale», a expliqué le ministre de la Justice. Tout en insistant sur le fait que la totalité des dépassements ne sont que des «cas isolés» qui ne sont d’aucune gravité et nullement attentatoire à la crédibilité des élections, M. Louh a affirmé que les plaintes introduites auprès du parquet général feront l'objet d'examen, et au cas où le caractère pénal serait confirmé, «la loi prendra son cours, nonobstant le droit des candidats à l'exercice de leur droit au recours et à la doléance devant le Conseil constitutionnel». Le ministre de la Justice a également soutenu que «la Justice s’est pleinement acquittée de sa mission», battant ainsi en brèches les arguments précédemment brandis par le président de la HIISE, M. Derbal, qui parle de «passivité» constatée auprès de certains procureurs généraux. Un propos au sujet duquel le ministre n’a pas voulu polémiquer en affirmant simplement que «notre mission est bien assumée, et nous n’avons rien à ajouter». À une question au sujet du recul du taux de participation aux législatives, M. Louh a estimé que ce taux se différencie en fonction de la nature des échéances électorales, ajoutant que ce genre d'élections connaît le taux de participation le moins élevé par rapport aux élections locales et présidentielle. Il a proposé, dans ce sens, d'effectuer une étude approfondie qui réunit le gouvernement et les partis politiques afin d'analyser cette situation et de définir les mécanismes susceptibles d'encourager les électeurs à faire entendre leur voix le jour du scrutin. S'agissant de la baisse de la représentation féminine à l'Assemblée populaire nationale, le ministre a imputé cela au nombre de listes existantes (39) ayant remporté un seul siège revenu aux têtes de liste, ce qui a réduit les chances des candidates.

Karim Aoudia