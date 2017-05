Salon international du tourisme et des voyages : Plus de 200 participants

L'Office national du Tourisme (ONT) organise, du 19 au 22 mai au Palais des expositions d'Alger, la 18e édition du Salon international du tourisme et des voyages (SITEV) avec la participation de 210 exposants dont 25 représentant 11 pays étrangers, a affirmé le directeur de l'ONT, Rachid Cheloufi. Organisé sous le haut patronage du Président de la République, le salon se veut « une grande manifestation annuelle du tourisme pour que tous les partenaires nationaux et étrangers du tourisme ainsi que les professionnelles puissent échanger entre eux des expériences et des contacts directs en exposant leurs produits touristiques pour attirer les touristes en prévision de la saison estivale », a déclaré M. Cheloufi. Le Salon permettra également, ajoute M. Cheloufi, aux visiteurs de découvrir les différentes expositions touristiques disponibles durant la prochaine saison estivale « afin qu'ils puissent choisir leurs destinations touristiques adéquates avec leurs besoins ». Cette manifestation est « une occasion importante pour dynamiser le tourisme domestique en faisant connaître les différentes capacités dont dispose l'Algérie en matière de tourisme dans le but d'attirer le plus grand nombre de touristes », a souligné le directeur de l'Office, ajoutant que « les marchés internationaux du tourisme sont orientés durant les dernières années vers ce produit qui associe pérennité et durabilité dans ses conditions ». A cet effet, il y a question également de « montrer les différentes destinations touristiques algériennes, d'encourager le tourisme interne, de soutenir le partenariat avec les partenaires nationaux et étrangers et de promouvoir l'investissement en cette matière pour que le secteur du tourisme contribue au développement économique durable ». Organisé en collaboration avec le ministère de l'Aménagement du territoire, du Tourisme et de l'Artisanat, cette manifestation mettra en exergue « les capacités touristiques nationales et les produits qualitatifs et concurrentiels, outre la promotion de la destination algérienne, la diffusion des informations et des connaissances touristiques et l'intensification des activités touristiques avec les professionnelles et leurs clients en matière de tourisme et de voyages ». Dans le même contexte, M. Cheloufi a précisé que « plusieurs pavillons seront consacrés à ce Salon pour montrer la diversité du produit touristique national disponible durant la prochaine saison estivale, où figurent les tourismes balnéaire, thermale et environnemental que recèlent différentes régions du pays ». Cette manifestation annuelle sera « une opportunité pour tous les acteurs touristiques locaux et étrangers de commercialiser leurs produits, diversifier leurs programmes futurs et penser à booster les programmes d'investissement adéquats à toutes les régions et les sites touristiques disponibles », a-t-il ajouté. Le Salon permettra également de faire connaître le produit touristique saharien qui, désormais, éveille l'intérêt de tous les touristes locaux et étrangers notamment en automne et en hiver ». Nombre de pays prendront part dans cette nouvelle édition, dont la Tunisie, la Palestine, la Syrie, l'Egypte, la Turquie, les Emirats arabes unis, le Mexique, la France, la Malaisie, le Portugal et l'Ethiopie, a poursuivi le responsable. Des présentations de troupes folkloriques seront animées en marge du Salon et mettront en exergue une bonne partie du patrimoine immatériel algérien qui contribue à la promotion du tourisme national.

La 18e édition du Salon international du tourisme et des voyages connaîtra la participation de différents opérateurs locaux tels que les représentants des banques nationales, des compagnies aériennes, des bureaux d'études et associations spécialisées en plus des représentants des établissements hôteliers et des agences de voyages. Plus de 250 exposants nationaux et étrangers ont pris part à la précédente édition du Salon international organisée sur le thème « Tourisme : l'économie durable ». (APS)