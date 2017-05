Dans la LUCARNE : Real, une présence déconcertante

Les «grands» sont ceux qui prouvent sur terrain et non pas sur les plateaux TV. Leurs objectifs, ils les concrétisent à chaque fois qu'ils en ont la possibilité. Pour ce qui est du Real Madrid, on peut dire qu'il s’agit d'un ensemble qu'on peut comparer à une "machine". Au niveau de la Ligue des champions d'Europe, on ne peut pas trouver ce qui peut se faire de mieux que les Madrilènes ces derniers temps. L'équipe de la "Casablanca" est toujours là. D'ailleurs, ces derniers temps, il n'y a que la "Juve" qui a réussi à les éliminer en demi-finales. Il faut dire que depuis que Zinedine Zidane a pris les rênes de cette équipe (janvier 2016), faisant partie du "must" d'Europe, elle est devenue irrésistible et personne ne peut l'arrêter, et ce, malgré qu'elle fut confronté à des obstacles de taille comme le grand Bayern de Munich d'Ancelloti. Les Meringués, on ne le dira jamais assez, sont non-seulement sans concurrents, mais ils ont fait preuve d'une régularité à couper le souffle. Rares sont les clubs qui peuvent désormais rivaliser avec le grand Real Madrid. Sa domination européenne ne sera jamais contestée surtout que les meilleurs prétendants étaient qualifiées en quart de finale. Là, on parle du fameux match entre la Juventus et le Barçà. Les Italiens ont mérité de l'emporter, surtout qu'ils n'ont pas encaissé le moindre but ni en aller, ni en retour. Mieux encore, les Catalans n'ont pas inscrit le moindre but. Les Turinois ont su comment les bloquer les rendant presque sans réaction, inoffensives. Par conséquent, cette finale entre le Real Madrid, logique vainqueur du derby madrilène contre l'Atlético de Madrid (30 et 1-2), et la Juventus tombe à « pic ». Cette fois-ci, cette finale prévue le 03 juin prochain à Cardif (Pays de Galles) sera spéciale. Elle sera aussi une revanche pour les Madrilènes éliminés, il y a deux saisons, par cette équipe italienne en demi-finale. Là, il faut admettre que les poulains de Zidane auront face à eux un ensemble de la Juventus qui a montré ses forces lors de ses dernières oppositions. Et leur nette domination devant les Français de Monaco (2-0 et 2-1) le montre aisément. Ce sera une finale ouverte, indécise où tout peut arriver. Il s'agit de deux grandes équipes qui savent jouer au ballon ; malin est celui qui peut avancer un quelconque pronostic. Toujours est-il, Isco et ses camarades sont les mieux placés du fait qu’ils ont été les plus présents en remportant à chaque fois le trophée. Pour le club de la capitale, Madrid, qui en est à sa quinzième finale, est en quête de sa "duodécima" (douzaine). Ce serait alors une performance unique dans les annales du football mondial. Les Madrilènes plus gourmands que jamais. Sacré Real !

Hamid Gharbi