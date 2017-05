semi-marathon international de BéJAïA : M. Ould-Ali donne le coup d’envoi

La capitale des Hammadides a abrité, hier, la douzième édition du semi-marathon international, en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, El-Hadi Ould-Ali, qui a donné le coup de départ de la course des athlètes sur une distance de 21 km. Cette douzième édition s’est déroulée à partir du stade Benallouache, pour parcourir l’axe routier menant vers Ireza et Ibourassene, dans la commune d’Oued Ghir, et retour sur le même tracé. Un itinéraire que les athlètes ont apprécié et ne présentant pas d’obstacles. Ainsi, 5.765 athlètes, hommes et femmes, dont 50 athlètes étrangers issus de 13 pays et 45 wilayas du pays, ont pris part à cet évènement sportif de grande envergure. La course a été précédée par deux courses d’ouverture, celle des enfants et la course populaire sur une distance de 7 km ouverte aux adeptes de la course de fond et qui ont enregistré un engouement particulier. Pour la course principale qui a enregistré la participation d’athlètes de renommé mondiale, a l’exemple des Éthiopiens et Kenyans, dès le coup de départ, le peloton s’est ébranlé sur une course rapide où les Kenyans espéraient améliorer le chrono des 21 km de cette édition. Au dixième kilomètre et après avoir franchi la côte de Bir Essalem, les athlètes, Kiptum , Mbishei (Kenya) et Tola (Éthiopie) se sont détachés du groupe, pour engager la descente d’Ireza sur un rythme rapide et âprement disputée jusqu’au dix-septième kilomètre, où l’infatigable athlète kenyan Titus Kipjumba Mbishei se détacha de ses concurrents et amorça les derniers kilomètres à grandes enjambées pour franchir la ligne d’arrivée sous les applaudissements et les feux d’artifice, avec un temps de parcours de 1h02 mn.46 s. Suivi de l’éthiopien Tola Belet Adere et en troisième position Kiptum Joseph Kipromo (Kenya). L’Algérien Dalal Abdelhalim s’est imposé à la huitième place, suivi de Noui Cheikh et d’Aggoune Khoudir de Béjaïa. Pour la course des dames, le dernier mot est revenu à la Kenyane Limo Marion Jepkirui qui a devancé les Éthiopiennes Gedo Sule Utura et Birke Beyene. L’Algérienne Kenza Dahmani, qui a fait un excellent parcours, s’est contentée de la quatrième place. La manifestation a été clôturée par la remise des cadeaux et chèques aux trois vainqueurs de chaque catégorie. Par ailleurs, le ministre a assisté, à Akbou, au quarantième jour du décès du jeune Bendiab Walid, âgé de 9 ans, mort le 31 mars dernier par noyade dans la piscine du parc omnisports d’Akbou. M. Ould-Ali, accompagné du wali, a déposé une gerbe de fleurs sur la tombe du défunt, au cimetière Sidi Abderrahmane, avant de présenter ses condoléances aux parents. L’hôte de la wilaya a donné également le coup d’envoi du tournoi de football de salle organisé à la mémoire du jeune nageur.

Mustapha Laouer