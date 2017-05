1re journée, Groupe B : USMA 3 - Ahli Tripoli 0 : Mission accomplie

L’USM Alger a bien entamé, hier au stade du 5-Juillet, la phase des poules de la Ligue des champions africaine face au Ahli Tripoli libyen, pour le compte de la première journée du groupe B, en remportant une précieuse et large victoire sur le score sans appel de 3-0.

La rencontre a été dominée par les gars à Paul Put, qui n’ont pas manqué l’occasion de jouer à domicile et devant leur public pour réaliser une belle victoire, avec trois précieux points à la clé. Soit une excellente opération et une bonne entame de la compétition africaine, qui leur ouvrira l’appétit, sachant que le principal objectif de l’USMA cette saison est le couronnement continental. Paul Put a aligné en la circonstance l’équipe suivante : Zemmamouche, Meftah, Chafaï, Benyahia, Benmoussa, Benguit, Koudri , Beldjilali (Bellahcene, 85’), Bourenane (Meziane), Benkablia (Darfelou, 75’) et Andria.

Meftah and Co ont affiché d’entrée de jeu leur détermination d’arracher les trois points mis en jeu. En face, le Ahli de Tripoli s’est avéré un adversaire coriace et très combatif, malgré l’ampleur du score. Les Benyahia, Benkablia, Beldjilali and Co ont réussi à imposer leur jeu et à prendre à défaut l’équipe libyenne. Ils ont d’ailleurs plié le résultat de la rencontre dès la première période. En effet, ils ont profité du manque de rythme et d’homogéneité de l’équipe visiteuse, lors du premier half, pour la prendre à défaut à deux reprises, en parvenant à scorer par Chafaï (31’), puis Andria (45’). Les deux buts ont été inscrits de la tête. La seconde réalisation usmiste, survenue à la dernière minute de la 1re mi-temps, a scié les jambes des joueurs du Ahli Tripoli. Les Algériens gèreront la seconde période à leur guise, avec un jeu collectif bien huilé et varié, altérnant le jeu court en déviation et les longitudinales, désarçonnant à maintes reprises l’arrière-garde du Ahli. Bon coaching de Paul Put qui fera rentrer Derfalou à un quart d’heure de la fin du match. Ce dernier triplera la mise de fort belle manière suite à une superbe action du duo Beldjilali-Andria, la balle atterrit chez le rusé Darfelou qui secoue à son tour les filets du portier libyen, plantant par là même une 3e banderille au profit de l’USMA (83’). Les inconditionnels usmistes exultent. La messe était dite, avec un cinglant (3-0) infligé à nos voisins libyens. L’USMA ne pouvait espérer une meilleure entame de la compétition africaine. Le choix du 5-Juillet a été une excellente chose pour les camarades de Koudri. Cela leur a permis de développer leur football, avec une splendide victoire à la clé. Les joueurs ont promis de sortir un grand match pour se rassurer après le match nul concédé face à l’USMH en championnat. Ils ont tenu promesse, au grand bonheur de leurs merveilleux supporters qui rêvent d’une consécration africaine, la première dans l’histoire du club de Soustara. Le chemin est encore long, très long même. Seulement, il était important de débuter cette Ligue des Champions par une victoire, qui en appellera d’autres, comme l’espèrent tous les Usmistes, très attachés du reste à leur équipe de toujours. Pour rappel, la partie a été dirigée par un trio tunisien qui s’est montré à la hauteur de sa mission, au moment où côté usmiste, on craignait sa désignation se référant à l’une des rencontres africaines de l’USMA la saison passée face aux Burkinabés de FC Kadiogo où le même directeur de jeu avait lésé la formation algéroise.

Mohamed-Amine Azzouz