Assemblage et production de camions et de bus : La Biélorussie lorgne le marché algérien

Participant pour la première fois à la Foire internationale d’Alger, la Biélorussie compte investir le marché algérien. Pour certains opérateurs, c’est déjà fait. Exemple : AMP Algérie MAZ Production.

Cette société d'investissement d’assemblage, production, de camions et bus de la marque MAZ de la République de Biélorussie et de droit algérien, devrait, précisent ses responsables, produire des véhicules industriels destinés en premier lieu au marché local puis en seconde étape à l’exportation vers les pays d’Afrique, Moyen-Orient et Asiatique.

Ce projet d’envergure, implanté à Ain Oussara, est de grande importance pour le développement socio-économique de notre pays. Il permet la création de 2.000 postes d’emplois directs et indirects, accompagné par la formation du personnel pour le montage des kits et comprendra un large volet de transfert technologique et de savoir-faire. Le taux d’investissement global s’élève à 11 milliards de dinars.

En effet, AMP prévoit, dès la première année de son activité de production, intégrer les carrosseries au niveau national. Le taux d'intégration est de 25% pour la première année. Et l’entreprise compte atteindre facilement plus de 48% au bout de la 5e année d'activité. Ne voulant rien laisser au hasard, l’entreprise fait appel aux sous-traitants nationaux pour la fourniture du vitrage dans toute son intégralité. Les responsables de la société prévoient également produire, dès la première année, 2.000 camions et 500 bus.

En Algérie, de nombreux partenariats, de nature assez diverse, ont été conclus ou sont encore en cours de négociation dans le but d’installer des usines de montage automobile. L’Etat aspire à générer des devises avec les exportations de l’automobile vers l’étranger, notamment en Afrique.

D’ailleurs, lors de la cérémonie inaugurale de la 25e édition de la Foire de la production algérienne (FPA), en décembre dernier, le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a été clair en annonçant que l’Algérie allait encore réduire l’importation des véhicules durant les prochaines années afin « de réduire la facture de l’importation et de requalifier la production nationale en vue d’être compétitif sur l’échelle régionale et internationale ». Ce foisonnement d’unités de montage de véhicules va permettre à l’Algérie de créer un tissu important de PME dans le domaine de la sous-traitance.

D’ailleurs, M. Bouchouareb a appelé à maintes reprises au développement de la sous-traitance dans le domaine automobile pour renforcer le taux d’intégration nationale et permettre aux véhicules produits en Algérie de «franchir l’étape de la concurrence». Le ministre a indiqué que «2017 sera l’année de la sous-traitance», d’autant que l’actuelle loi de Finances prévoit «plusieurs avantages» aux investisseurs versés dans le domaine de la sous-traitance.

