Privatisation de 25 fermes- pilotes : Les syndicats plaident pour le dialogue

Les syndicalistes de la fédération nationale des travailleurs de l’agroalimentaire, affiliée à l’UGTA revendiquent l’ouverture des négociations avec le ministère de l’Agriculture. Dans une conférence de presse organisée jeudi dernier à Alger en présence des cadres syndicaux de ladite fédération, le SG, M. Salim Labatcha, a souligné que si les pouvoirs publics ne répondent pas à leur revendication ils vont entamer une grève dans les prochains jours. Le conférencier trouve regrettable le fait que le département de l’agriculture, a procédé à un processus de privatisation des entreprises du secteur sans un dialogue et de concertation consacré par le pacte national économique et social de croissance et l’absence de toute information relative aux opération de construction de nouveaux groupes, ayant remplacé les sociétés de gestion de participation SGP que sont AGROLOG et GVAPRO et au redéploiement des effectifs des travailleurs, induit par la nouvelle restructuration et aux salaires impayés des travailleurs des fermes agricoles ainsi qu’à la désignation des cadres dirigeants sans profil consistant. Il a rappelé à cet effet qu’en réponse, le SG de département de l’agriculture, et des directeurs généraux des deux groupes AGROLOG et GVAPRO a reçu la fédération le 2 mai 2017. Une discussion franche a eu lieu. « En sus de cet engagement, le partenaire social a été informé officiellement de la tenue d’une réunion du conseil des participation de l’Etat (CPE) programmée pour le 3 mai pour l’adoption de deux dossiers portant sur le lancement opérationnel de deux abattoirs nouvellement acquis, et la réalisation d’un partenariat public-privé portant sur trois fermes pilotes », a-t-il dit. Et de poursuivre : « L’ordre du jour du CPE comprenait une communication du groupe GVAPRO relative au dossier de 25 fermes pilotes, objet de contestation du partenariat social ».

Ce partenariat public-privé, a-t-il indiqué que « les représentants du ministère se sont engagés à tenir des réunions par groupe, au niveau de chacune des entreprises entre les gestionnaires dirigeants et les syndicats d’entreprises affiliées à la fédération de l’UGTA. Cependant, la fédération a été surprise de l’évolution de l’ordre du jour du CPE qui portait initialement sur une communication s’est transformée en une résolution qui a donné mandat au ministère de l’Agriculture au groupe GVAPRO de procéder à la mise en œuvre du partenariat public-privé des 25 fermes pilotes », a-t-il ajouté. Allant plus loin dans ses déclarations le SG de la fédération a souligné que cette décision ou l’accord du partenaire social a été volontairement écarté malgré les engagements du ministère, indiquant en des termes précis : « Que chacun assume sa responsabilité ». Pour lui, l’empressement du ministère et de son groupe pour faire passer ce dossier des fermes pilotes, sans respecter les procédures des résolutions de ce même CPE relatif au dialogue et à la communication avec le partenaire social dans le cadre des opérations du partenariat d’ouverture de capital et privatisation. Les travailleurs craignent pour leur avenir, pour leurs postes d’emplois et pour la pérennité de leur outil de production, des postes de travail sont menacés. Une procédure rapide sans l’avis du partenaire social et ce, en remettant en cause le dialogue garant de la stabilité.

M. A. Z.