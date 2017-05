Bilan mensuel de la DCW d’Alger Défaut de facturation : plus 288 millions de DA

Le montant du défaut de facturation, constaté en avril dernier, par les services du contrôle économique et de la répression des fraudes de la direction de commerce de la wilaya d’Alger, s’élève à plus de 288 millions de dinars, soit, plus précisément, 288.543.571,22 DA de marchandises et de produits de consommation, indique le dernier bilan mensuel de la DCWA. Selon cette même source, la valeur marchande des produits saisis par les services de contrôle économique et de répression des fraudes, se chiffre, en fait, à plus de 15 millions de dinars. Il est en effet de 15.154.101,50 DA

Il faut dire qu’au niveau de la capitale et dans les marchés couverts, notamment, les services de la DCP de la wilaya d’Alger ont effectué, durant le mois d’avril écoulé, pas moins de 34.637 interventions, dont 18.123 liées au contrôle économique et à la répression des fraudes. Ces interventions se sont soldées notamment par le constat de 2.032 infractions enregistrées dans ce même cadre, de même qu’elles ont donné lieu à l'établissement de 1.276 procès-verbaux dont 434 pour commercialisation de produits dangereux pour la santé du consommateur, 383 procès-verbaux pour non affichage des prix contre 298 procès liés à la pratique de commerce illicite et 44 autres pour non-respect des règles et mesures liées aux prix des marchandises. En tout et pour tout, ce sont 18.123 interventions qui ont été effectuées par les agents de contrôle de la direction du commerce. Il a été enregistré également la proposition de fermeture de 102 locaux commerciaux dont 92, en raison de pratiques commerciales malhonnêtes. La wilaya d'Alger compte, faut-il signaler, 78 marchés de détail, 46 marchés de proximité ainsi que quatre zones d'activité (El Djorf (Bab-Ezzouar), El Hamiz, Gué de Constantine et Jolie-Vue). La wilaya compte par ailleurs 460 commerces, 6 abattoirs et 53 autres pour volailles, un marché de gros de légumes et fruits. Pour cette année 2017, la direction du commerce a mis en place un programme de contrôle des activités des commerçants à travers la wilaya qui prévoit 206.010 opérations de contrôle sur une moyenne de plus de

17.000 commerçants par mois. Il convient de rappeler dans le même contexte également, que le bilan du premier trimestre de 2017 rendu public tout récemment, fait part de la saisie de plus de 1,6 milliard de DA de marchandises non facturées. En effet, la brigade mixte regroupant les services des douanes, du commerce et des impôts de la wilaya d'Alger a procédé au cours des trois premiers mois de l'année en cours à la saisie de marchandises non facturées d'une valeur de plus de 1,6 milliard de DA, a indiqué la Direction du commerce. Selon la même source, la brigade mixte des services de commerce, des douanes et des impôts à Alger, a procédé à la saisie de ces marchandises non facturées, suite à 17 interventions au cours des trois premiers mois de 2017, précisant que 17 procès-verbaux ont été établis dont 16 contre des importateurs et un autre contre le secteur des services. Par ailleurs, la brigade mixte des services du commerce et de médecine vétérinaire a effectué au cours de la même période, 2.479 interventions donnant lieu à 375 procès-verbaux.

La direction du commerce avait enregistré en 2016 plus de 2.800 milliards de DA de marchandises non facturées contre plus de 6,5 millions de DA pour l'application de prix illicites par les commerçants. Plus de 190 tonnes de marchandises et divers produits estimés à plus de 55 millions de DA ont été saisies dans le cadre des opérations de contrôle de la qualité et de la répression des fraudes.

Soraya Guemmouri