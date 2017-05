Viande rouge : affichage du prix et provenance obligatoireS

À la veille du mois béni de Ramadhan, les bouchers sont sommés d’afficher le prix et l’origine de la viande importée, une instruction stricte donnée par le ministère du Commerce qui vise à lutter contre la spéculation sur les produits alimentaires.

Cette annonce, intervient suite à la délivrance de 19 licences d’importation pour la viande rouge fraîche et congelée, « les bouchers sont astreints à l’obligation d’afficher le prix et l’origine des viandes et à la séparation des viandes fraîches locales de celles importées ». L’instruction vise de prime abord à protéger les consommateurs, en leur communiquant des informations précises et claires pour leur permettre de choisir librement la qualité du produit étalé. D’autre part, et pour intensifier les contrôles, notamment lors du mois de ramadan, la Direction du commerce au niveau d’Alger a, par exemple, mobilisé 700 agents de contrôle au niveau de tous les marchés de proximité et ceux communaux en vue de stabiliser les prix et de préserver le pouvoir d’achat. D’ailleurs, parmi ces agents figurent ceux spécialisés dans les enquêtes économiques, les prix et la répression de la fraude. Ces agents veilleront au respect de la loi, qui oblige tous les commerçants et les artisans à afficher les prix, le défaut d’information sur les prix constitue une infraction qui expose son auteur à des amendes allant de 5.000 à

100.000 DA. En outre, les brigades de contrôle seront, pendant le mois sacré, astreintes à un horaire de travail de 8 h jusqu’à la fermeture des marchés, ayant également comme missions de procéder à des opérations intensifiées de contrôle des produits alimentaires périssables tels que les viandes blanche et rouge et les produits laitiers. Pour rappel, début avril, Abdelmadjid Tebboune avait, pour sa part, promis de sévir contre les commerçants qui augmentent sans raison les prix de leurs produits. « Je ne veux pas utiliser le langage de la violence, mais la réponse sera apportée sur le terrain », avait-il prévenu. Pour ce faire, le ministère du Commerce a lancé un numéro vert 10 20 pour permettre aux citoyens de signaler les dépassements commis par les commerçants en ce qui concerne les produits de large consommation et les pratiques portant atteinte à la santé du consommateur. Il y a lieu de souligner que les pouvoirs publics pour maintenir les prix de la viande à un niveau abordable pour le consommateur ont aussi décidé d’importer de conséquentes quantités de ce produit. 20.000 tonnes de viandes rouges fraîches dans une première étape. 50% de ces quantités seront importées d’Espagne, tandis que le reste proviendra de France, d’Italie, du Brésil et de la Nouvelle-Zélande. Selon le ministère du Commerce, 17.000 autres tonnes de viandes rouges ont déjà été importées depuis le début de l’année 2017 à travers des licences d’importation attribuées au titre de l’année 2016. Actuellement, la viande rouge fraîche est vendue à partir de 1.000 dinars à moins de 20 jours du mois de Ramadhan, ce qui suscite le mécontentement de la population qui se rabat sur les viandes congelées vendues à partir de 600 dinars. Selon les chiffres du ministère du Commerce, les principaux produits alimentaires importés par l’Algérie ont enregistré une forte baisse en janvier dernier par rapport à la même période de l’année 2015. En effet, les prix d’achat des viandes bovines réfrigérées ont reculé de 28% ceux des viandes congelées de 15%.

A noter que le citoyen consomme en moyenne 11kg/an de viande rouge et 8 kg/an de viande blanche. D’autre part, l’offre de viande dans le pays est estimée à 420.000 tonnes dont l’importation représente 10%.

Sarah A. Benali Cherif