Le directeur général de la SONELGAZ à SIDI BEL-ABBèS : Rationaliser la consommation

La visite d’inspection et de travail du directeur général de la SONELGAZ, Mustapha Guitouni, au cours de laquelle il a, notamment procédé à la mise en service du réseau de gaz naturel dans plusieurs localités, se voulait une manifestation de la volonté de cette entreprise d’accompagner et de soutenir le processus d’investissement productif et de modernisation de l’agriculture. Un signal fort aussi fut donné pour économiser l’énergie par des gestes simples et de promouvoir une culture de la consommation rationnelle dont le concept est à approfondir dans l’enseignement par une éventuelle convention avec le ministère de l’éducation pour inculquer à la génération montante les valeurs de l’économie et de la rationalité dans la consommation d’énergie.

Autant d’enseignements donc à tirer de ce périple effectué par le premier responsable de cette entreprise de service public venu s’enquérir de l’état d’avancement et de fonctionnement de ces mégaprojets appelés à offrir les conditions de l’investissement productif et à motiver les opérateurs et agriculteurs pour la création de richesses. La rencontre avec ces derniers dans l’après-midi fut une opportunité pour exposer les contraintes et proposer les solutions. «L’élan d’équipement réalisé au niveau de la région est de nature à donner les assises d’une réelle et effective relance de l’investissement» devait affirmer le wali qui a en outre précisé qu’une enveloppe de 19 milliards de dinars a été mobilisée pour le raccordement des localités et communes de la wilaya en électricité et gaz naturel.

L’autre fait saillant de cette tournée a concerné la visite du projet de la centrale photovoltaïque de Dhaya d’une production annuelle de l’ordre de 21 GWH appelée à promouvoir la diversification des sources d’approvisionnement en énergie à partir des ressources renouvelables. «C’est une opération qui s’inscrit dans le cadre du programme de la puissance de 343 mégawatts en panneaux solaire permettant dans un proche avenir à cette région de dynamiser son activité économique…». Avait signifié le directeur général avant de revenir lors d’un point de presse sur l’action de son entreprise et l’effort fourni par l’état pour son développement contribuant à la stabilité de la courbe de consommation, à la continuité du service et à la sécurité de l’alimentation en energie. L’occasion était permis d’aborder par les chiffres, les progrès accomplis en matière de puissance qui est passée de 4.500 mégawatts à 15.000 et- d’insister une nouvelle fois sur la préservation et l’économie de cette énergie. Un investissement de 1,5 milliard de dollars est opéré annuellement pour soutenir un rythme de croissance et être au même diapason d’une approche de développement national.

Utile et indicative à plus d’un titre, la visite a révélé tout le souci accordé par l’Etat pour parfaire et consolider les fondements de cette infrastructure de base créée et modernisée à la faveur de l’initiation de projets structurant d’une grande envergure à l’image de l’autoroute, de l’extension des lignes de chemin de fer, de la réalisation des barrages et autres actes …

A. Bellaha