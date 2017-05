ENSEIGNEMENT SUPéRIEUR : Coopération interuniversitaire entre Tamanrasset et Bouira

Une convention-cadre de coopération a été signée entre le Centre universitaire Hadj Moussa Ag-Akhamoukh (Tamanrasset) et l’Université Akli Mohand Oulhadj (Bouira), a-t-on appris auprès des responsables du Centre universitaire de Tamanrasset.

Cette convention-cadre de coopération, signée jeudi à Tamanrasset, vise le développement de la recherche, l’enseignement et la formation, ainsi que la diffusion du savoir à travers l’organisation de conférences, journées d’études et rencontres scientifiques, notamment sur des thématiques d’intérêt commun. Elle prévoit des échanges scientifiques entre enseignants pour pallier les déficits dans leurs domaines respectifs, à travers des sessions de formation dans différentes disciplines visant à améliorer la pédagogie et ainsi le degré d’assimilation scientifique et culturel des étudiants, et rendant nécessaire l’échange inter-établissements universitaires nationaux avant de se tourner vers l’étranger, a-t-on souligné. Ce type de conventions ouvre la voie à des échanges d’expériences entre les structures et de visites entre les enseignants, notamment dans des segments où sont constatés des insuffisances d’encadrement et de formation, a estimé le directeur du C.U de Tamanrasset, le Dr Abdelghani Choucha, qui s’attend ainsi à une consolidation du partenariat dans la recherche scientifique entre les structures universitaires de Tamanrasset et de Bouira.

Dans une première étape d’exécution de cette convention-cadre, qui s’étale sur une durée de quatre années (renouvelable) et englobe cinq volets de partenariat, la coopération va concerner la recherche scientifique et l’échange d’expériences dans le domaine des ressources en eau et de l’hydrogéologie, ainsi que des sciences techniques. Elle sera ensuite élargie pour toucher à l’avenir toutes les filières et spécialités, y compris le tourisme, a expliqué le responsable.

Des chefs de départements au C.U Hadj Moussa Agh-Akhamoukh ont mis l’accent sur l’importance de cette convention dans le développement du partenariat entre les régions du Nord et du Sud du pays, en particulier dans le domaine de la recherche scientifique et de l’encadrement, susceptibles de consolider les conditions d’éligibilité du C.U de Tamanrasset au rang d’Université. (APS)