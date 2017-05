Enseignement professionnel : Optimiser l’accès à l’emploi

Le directeur central au ministère de l’Enseignement et de la Formation professionnels, Mouloud Boulaaouinat, a indiqué que le nouveau processus de l’enseignement professionnel apporte un nouveau diplôme équivalent au diplôme de technicien qu’est le diplôme de l’enseignement professionnel, ainsi qu’un diplôme de l’enseignement professionnel supérieur, équivalent au diplôme de technicien supérieur. «Ces deux diplômes vont permettre à leur détenteur d’intégrer le monde du travail», a précisé le même responsable qui intervenait sur les ondes de la radio nationale, ajoutant que ce nouvel organigramme réduit la durée de la formation de 4 à 3 ans.



Il a indiqué également que des experts du ministère travaillent en collaboration avec la commission interministérielle, qui regroupe le ministère de l’Enseignement supérieur, le ministère de l’Education nationale et la direction de la Fonction publique, pour préparer ces deux diplômes. La commission veille à l’adaptation et la révision des programmes d’enseignement selon le nouveau processus. Les nouveaux programmes contiennent un volet académique pour élever le niveau de l’apprenant pour qu’il puisse avoir le plus haut diplôme possible, ainsi qu’un volet professionnel qui permet d’orienter les diplômés directement vers le monde actif.

M. Boulaaouinat a précisé que le diplôme d’enseignement professionnel a été classé au même titre que le diplôme de technicien. Il a été classée par la direction de la Fonction publique dans la catégorie 8, tel que classé le diplôme du Bac, mais cette dernière ne permet pas l’intégration dans le travail comme c’est le cas du diplôme de l’enseignement professionnel.

Il a indiqué également que le porteur de ce diplôme a la possibilité de poursuivre son cursus pendant 24 mois afin d’avoir le diplôme de l’enseignement professionnel supérieur classée par la fonction publique dans la catégorie 10.

Le directeur central au ministère de l’Enseignement et de la formation professionnels, a rappelé par ailleurs, que la révision du processus de l’enseignement professionnel était en préparation depuis 4 années, dont les résultats on été présentés au conseil des ministres réuni le 27 mars dernier, pour adoption. Ce nouvel organigramme entrera en application à partir de la prochaine rentrée de la formation professionnelle.



Pour un diplôme supérieur du niveau 6



Le même responsable a fait savoir qu’une réflexion a été lancée par le ministère en coordination avec les autres secteurs concernés, pour l’établissement d’un diplôme d’enseignement professionnel supérieur du niveau 6 qui sera classé à la catégorie 11, qui remplacera l’ancien diplôme d’études universitaires approfondies (DEUA). Ce diplôme qui vient dans la deuxième phase de mise en œuvre du processus de révision, sanctionnera 6 années d’Etude (5+1).



Un faible engouement



M. Boulaaouinat a évoqué par ailleurs, le problème auquel fait face l’enseignement professionnel, à savoir le faible engouement qui ne dépasse pas les 600 élèves par an au niveau national, dont la plupart sont issus de la 1re année secondaire et qui sont orientés vers l’enseignement professionnel.

Il précise dans le même ordre d’idée que «l’enseignement professionnel vise deux franges. La première concerne les élèves de la 4e année moyenne, qui passent au secondaire. La deuxième phase quant à elle, concerne les élèves de la 1re année secondaire qui ont du mal à poursuivre leurs études. Ces derniers sont réorientés vers l’enseignement professionnel». Il a expliqué à ce propos, que le processus de l’enseignement professionnel vient remplacer le cursus de l’enseignement technique géré jusqu’ici par le ministère de l’Education nationale depuis 2002.



1.300 établissements de formation et 10 centres d’excellence



Dans le sillage de son exposé sur les établissements de formation professionnelle, le même responsable a fait savoir que ces derniers sont au nombre de 1.300 établissements qui assurent la formation de 700.000 apprenants. Chaque année, pas moins de 200.000 diplômés sortent de ces centres pour rejoindre le monde du travail, a indiqué Boulaaouinat, soulignant qu’une stratégie relative aux instituts spécialisés a été mise en place et qui permet la création de 10 centres d’excellence dans l’objectif d’une formation de qualité. Il a évoqué par ailleurs, les nouvelles conventions signées avec les entreprises économiques nationales et étrangères, tout en rappelant la mise en place d’un cahier des charges qui exige à ces entreprises d’accueillir les stagiaires pour les former dans le cadre professionnel.

Salima Ettouahria