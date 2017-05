Couverture par télésurveillance à Oran : Premiers essais du système

Les services de la Sûreté de la wilaya d’Oran ont procédé, jeudi, aux premiers essais du système de couverture sécuritaire par les caméras de télésurveillance, a-t-on appris auprès du responsable local de ce corps constitué. «Le lancement des essais de ce réseau de caméras, installées dans les lieux publics dans le but de renforcer la couverture sécuritaire, constitue une étape importante de cette opération qui connaît une cadence appréciable dans sa mise en œuvre à Oran», a expliqué le chef de la sûreté d’Oran, le contrôleur de police Nouasri Salah, lors d’une rencontre avec la presse. «Nous prévoyons l’achèvement de cette opération et la mise en service de ce réseau de caméras d’ici la fin 2017», a-t-il précisé, ajoutant que le nombre de caméras atteindra les 2.400 caméras sur le territoire de la wilaya d’Oran. Ces équipements contribueront au renforcement de la couverture de la sécurité au niveau des lieux publics et près des infrastructures publiques, a ajouté le même responsable, précisant qu’Oran figure parmi les wilayas pilotes retenues pour cette opération nationale dont la finalité est la lutte contre toutes les formes de criminalité et la protection des personnes et des biens. (APS)