Les acquis de la sûreté nationale : Vers une académie de police à Sétif

A l’issue de la visite de travail et d’inspection qu’il a effectuée hier à Sétif, le général-major Abdelghani Hamel, directeur général de la Sûreté nationale, accompagné du wali et de cadres du secteur, a procédé à l’inauguration de nouvelles infrastructures, visité d’autres en voie de réalisation avancée avant d’assister à la finale de la coupe d’Algérie de football féminin qui a opposé au stade du 8 Mai 1945, les formations de la Sûreté nationale et celle de l’ASKhroub.

Dès son arrivée, M. Hamel général s’est rendu sur le chantier avancé de la nouvelle école de police où il a constaté l’état d’avancement des travaux et donné des d’instructions allant dans le sens de la consolidation de cette dynamique.

Cette infrastructure importante s’étale sur 37 hectares et constitue, de par ses composantes pédagogiques, administratives, d’hébergement et de restauration, de sport et de loisirs et de toutes les autres commodités qui s’imposent ,un joyau en la matière et s’inscrit de plain-pied dans les avancées extraordinaires que connaît la Sûreté nationale dans cette vaste wilaya du pays.

Intervenant à la lumière des explications et indicateurs relatifs à l’avancement de cet immense chantier sur lequel œuvrent pas moins de 17 entreprises, a appelé les chefs d’entreprise à redoubler d’ardeur afin d’achever cette nouvelle réalisation dans les mois qui viennent et lui permettre de bénéficier du statut d’académie de police si les conditions sont réunies, au moment où d’autres infrastructures sont en voie de réalisation à travers le pays. Comme il dressera un constat négatif à l’endroit des responsables du bureau d’études auxquels il dira : «Vous n’avez pas été capables d’assurer la coordination entre les 17 entreprises».

Il se rendra ensuite dans la zone urbaine d’habitations nouvelles où il procédera à l’inauguration de la 14e Sûreté urbaine qui couvre une superficie de 89 hectares et 31.500 habitants. Une zone populeuse qui compte en outre 670 commerces, un souk de proximité, plusieurs établissements scolaires et au niveau de laquelle suite aux explications apportées par le nouveau chef de cette sûreté urbaine, le DGSN ne manquera pas de se pencher sur deux points importants inhérents notamment à la mission que s’assigne la police avec l’avènement de l’économie de marché, donc une mission d’hygiène et de réglementation générale et concernant le second point relatif au retrait de permis de conduire suite à l’utilisation du téléphone portable de faire au préalable dans la prévention et sensibiliser dans un premier temps le conducteur avant d’opter pour la répression.

A l’issue de la cérémonie d’inauguration de la 14e sureté urbaine et du nouveau siège des services de la police générale et de la réglementation, le contrôleur, chef de la sureté de la wilaya Akhrib Mohamed, interviendra pour dire les avancées relevées et l’intérêt particulier consacré à cette wilaya par le directeur général de la Sûreté nationale, remerciant par la même le wali pour cette même attention et les efforts consentis.

Une wilaya ou le taux de couverture avoisine les 100% sachant que 19 daïras sur 20 sont déjà couvertes en attendant l’ouverture prochaine de la sûreté de la daïra de Guenzet. Une répartition efficace des structures qui n’a pas été sans être d’un impact positif sur la baisse du taux de criminalité ajoutera t-il, appelant par la même les nouveaux cadres et agents de cette nouvelle structure à être soucieux de l’application de la réglementation et du respect des libertés individuelles et collectives qui sont des préoccupations majeures du directeur général de la Sûreté nationale. Une visite à l’issue de laquelle le général major Abdelghani Hamel présidera une rencontre avec les forces de police avant de se rendre au stade du 8 Mai 1945 où il visitera la salle vidéo-sécurité et assistera à la finale de football féminin entre la formation de la Sûreté nationale et celle de la JF Khroub. Une finale qui sera remportée par l’équipe de la Sûreté nationale au score de 3 à 1.

F. Zoghbi