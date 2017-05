Sortie de la 11e promotion des lieutenants de police : La force de l’encadrement

Le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, Nouredine Bedoui, a présidé, jeudi, la cérémonie de sortie de la 11e promotion des lieutenants de police de l’École d’application de la Sûreté nationale Abdelmadjid-Bouzid de Soumaâ, dans la wilaya de Blida.

La promotion a été baptisée du nom du chahid du devoir Medouar Rabah. Forte de 441 éléments, la promotion sortante a bénéficié d’une formation théorique et appliquée, de 24 mois, dans différents modules de droit et technique et des libertés générales, parallèlement à un entraînement en accord avec les développements actuels en la matière. Quelque 139 autres éléments ont bénéficié, au niveau de cette école, de sessions de formation spécialisées dans le domaine de la conduite des véhicules et des motocycles (unités de l’ordre publique et de l’administration pénitentiaire). Outre le directeur général de la sûreté nationale, le général major Abdelghani Hamel, la cérémonie s’est déroulée en présence des ministres de l’Habitat, de l’Education nationale, de la Santé, de la Population et de la Reforme hospitalière, du Travail et de la Sécurité sociale, de la Culture, et de la Formation et de l’Enseignement professionnels, respectivement M. Abdelmadjid Tebboune, Mme Nouria Benghebrit, MM. Abdelmalek Boudiaf, Mohamed Ghazi, Azzedine Mihoubi et Mohamed Mebarki. De nombreux responsables et cadres de différentes entreprises ont, également, assisté à cette cérémonie. Après s’être félicité que la police algérienne fasse désormais partie des institutions sécuritaires développées, de par le monde, le directeur de l’Ecole d’application de Soumaà, le contrôleur de police Malek Mohamed, a imputé ce fait, à l’ action primordiale et a l’intérêt dévolu par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à ce corps , en le soutenant au double plan matériel et moral, a-t-il soutenu. Il a cité, en outre, certains des moyens et commodités mis au service de ce corps sécuritaire, à l’instar de la cité des entrainements et de la piscine semi-olympique de l’école de Soumaà, considérées parmi les nouvelles acquisitions visant à démontrer les aptitudes et la disponibilité des éléments de la police et à les rendre fiers de servir leur pays et leurs concitoyens, a-t-il ajouté. Le contrôleur de police Malek Mohamed a, à cet effet, appelé les diplômés sortants, au respect des lois de la République, à la vigilance et à la discipline, car vous êtes nos garants, leur a-t-il dit, en matière de protection des citoyens et de leur biens, non sans leur recommander de privilégier le préventif sur le répressif. La cérémonie a été marquée par un passage en revue de la promotion sortante, par le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, avant la remise des grades et des diplômes aux lauréats, suivie de l’échange de témoin entre les promotions sortante et entrante, et enfin la lecture de serment. Des exhibitions dans différents sports de combat ont été, également, présentés aux invités, outre un exercice de simulation d’une bagarre entre des vendeurs de l’informel, durant laquelle un groupe de délinquants tentent de porter atteinte à l’ordre public, avant d’être neutralisés par des éléments de la police. Cet exercice a simulé une participation d’éléments de l’Afripol (Africain Police Office). L’exercice a été suivi par la présentation d’un communiqué public sur cette opération, consacrant le principe de communication adopté par la Sécurité nationale. Le chahid du devoir, l’officier de police de l’ordre public, Medouar Rabah, né le 1er septembre 1939 à Boufarik. Il rejoint les rangs de la police en décembre 1964, en tant que gardien de sécurité à l’Ecole de police de Sidi Bel Abbès, avant d’être promu à différents postes et services. Il décéda le 11 novembre 1992, sous les balles assassines de terroristes, en quittant son domicile familial de Boufarik, pour aller rejoindre son travail.