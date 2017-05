Opérations de déminage : Éradiquer les séquelles du colonialisme

Les efforts de l'Armée nationale populaire, pour extirper les mines plantés par le colonisateur français sur sinistres lignes "Challe" et "Morice" ont été vivement salués, jeudi à Ain Sefra (Naama), par les membres de la famille révolutionnaire et des associations versées dans le domaine de l'histoire.

Le secrétariat de wilaya de l'Organisation nationale des moudjahidine (ONM) a valorisé, dans une intervention de son responsable, Chenafa Merzak lors d'une rencontre sur le déminage de la région de Naama, organisée à l'occasion de la commémoration des massacres du 8 mai 1945, le rôle de l'ANP, digne héritière de la glorieuse Armée de libération nationale (ALN) dans cette œuvre d'éradication des séquelles du colonialisme, portant sur l'extraction de plus 11 millions de mines antipersonnel et antichars plantées le long des frontières Ouest et Est du pays.

Lors de cette rencontre initiée par l'annexe du musée national du moudjahid de Naama, l'association de wilaya portant le nom du chahid Kattab Mohamed a décerné un diplôme d'honneur et de reconnaissance au commandant de la deuxième Région militaire, le général-major Saïd Bey, qui a été remis au général Mostefa Maazouzi, commandant de la 36e brigade de division d'infanterie mécanique dont les éléments ont pris en main la mission d'assainir de ces engins la bande frontalière sur les territoires des communes de Djenine Bourzeg, Tiout, Moghrar, Ain Sefra, Mekmene Benamar, El Kasdir, Ain Khelil et Sfissifa. Pour sa part, le moudjahid Hamada Toumi a présenté, devant un parterre d'élèves du secondaire et de moudjahidine ayant participé à des batailles héroïques dans la région, un témoignage sur les «moussabiline», volontaires ayant pour mission de franchir les terrains minés et les obstacles pour acheminer les armes et le ravitaillement au profit de la glorieuse révolution de libération nationale. Un film documentaire sur les victimes des mines plantées par le colonisateur français, réalisé par la chaîne de télévision publique a été projetée devant l'assistance. (APS)