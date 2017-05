ANP : Des pas importants sur la voie de la modernisation

L’Armée nationale populaire a franchi, durant la dernière décennie, des «pas importants» sur la voie de la modernisation et de l'adaptation permanente aux exigences du développement technologique et scientifique, a relevé la revue El Djeïch, dans son dernier numéro du mois de mai 2017, en adoptant une approche globale couronnée de succès, s'articulant autour de la poursuite de la formation, de la préparation et de l'instruction.

Cette modernisation est intervenue parallèlement à l'exécution des missions de l'ANP «avec les autres corps de sécurité dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et le crime organisé afin que le peuple algérien, à travers tout le territoire national puisse vivre dans la sécurité et la stabilité», ajoute la publication, soulignant que «l'ANP est le bras protecteur et le défenseur de la souveraineté du pays, de son indépendance et de ses institutions».

La revue a également repris les propos du général de corps d'armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, Ahmed Gaïd Salah, lors de ses visites de travail et d'inspection, au cours desquelles il a mis l'accent sur «la solidité du lien» qui unit le peuple algérien à l'armée. Dans le même sens, la revue mensuelle de l'ANP a relevé qu'«il ne fait aucun doute qu'avec l'appui et les orientations de son excellence le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelaziz Bouteflika, le Haut commandement de l'ANP accorde tout l'intérêt voulu au développement des capacités de défense de l'ANP, à tous les niveaux en veillant à ce qu'elle soit hautement opérationnelle à travers l'appréciation juste de l'importance des défis, l'approche préventive et l'analyse prospective de leurs effets».

Le Haut commandement de l'ANP «veille tout autant à ce que les orientations et directives données en matière de préparation des forces tiennent compte de l'évolution de la situation à l'échelle régionale et internationale, ce qui a fait que les composantes de l'ANP sont pleinement conscientes de l'ampleur des efforts à fournir et des défis à relever afin de préserver l'indépendance du pays», note encore El Djeïch. Soulignant que l'ANP, digne héritière de l'Armée de libération nationale (ALN), «accomplit ses missions constitutionnelles avec engagement et disponibilité», la publication note que «les forces armées ont accompli des avancées importantes dans le domaine de l'instruction, de la formation, de l'équipement et de la préparation au combat, comme elles ont atteint des niveaux qui leur permettent de relever les défis et préserver la paix et la stabilité». Réaffirmant que l'Armée demeure attachée à poursuivre sur la voie des aînés des moudjahidine et chouhada, la revue a rappelé que l'Algérie a commémoré récemment les massacres du 8 Mai 1945, perpétrés par l'occupant français à «l'encontre d'un peuple dont le seul tort est d'être sorti manifester pacifiquement pour revendiquer son droit à la liberté et à la dignité». La revue a également rappelé la célébration de la Journée du Savoir (Youm El îlm), qui coïncide avec le 16 avril de chaque année», expression de la place importante accordée à la connaissance scientifique et culturelle et que reflète le contenu du message adressé au peuple algérien par le président de la République lorsqu'il appelle à s'armer du haut degré de conscience nationale qui a caractérisé le savant Cheikh, Abdelhamid Ben Badis.