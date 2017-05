Le Coin du copiste : Des films pas comme les autres

lLes téléspectateurs ont eu la bonne surprise jeudi dernier en suivant sur la chaîne de télévision Canal Algérie dans l’émission du soir « Ciné thématique » qui s’intéresse de près au 7e art algérien à travers son âge d’or qu’aux actualités cinématographiques et aux réalisateurs qui continuent cahin-caha d’activer dans ce domaine trop souvent critiqué dans les colonnes des journaux en raison du peu de productions de qualité, nos accros donc de la télévision ont eu l’occasion de suivre en exclusivité un film tout droit sorti des archives intitulé Une si jeune paix signé par le cinéaste Jacques Charby. On ignore s’il s’agit d’archives numériques du cinéma algérien remise au goût du jour, en tout cas les premiers extraits diffusés pendant l’interview, offraient des images impeccables et nettes. La discussion engagée par l’animateur avec l’invitée du jour qui n’était autre que Rachida Moncef, productrice de l’émission sur la Chaîne III de « Fach Hadou » qui s’investit beaucoup dans les témoignages sur la guerre de Libération nationale — on comprend pourquoi cette dernière a été sollicitée — était fort animée. Une si jeune paix qui est un film algérien réalisé quelques années seulement après l’indépendance à savoir en 1965, est véritablement un long métrage d’anthologie que la télévision a pu se procurer et c’est une première pour les téléspectateurs qui ont pu le visionner avec le débat intéressant sur l’histoire de cette période de notre pays. Sans conteste, l’émission n’était à ne pas rater en raison d’abord du sujet et d’autre part des indications précieuses données au cours de l’entretien qui a précédé la projection. Lorsque l’on revoit le synopsis on découvre l’histoire de ces enfants — remarquablement interprétés — de deux orphelinats qui s’affrontent à l’occasion d’un match de football qui, le résultat n’étant pas accepté par les protagonistes, se poursuit sous la forme d’un jeu représentant la guerre entre l’OAS et le FLN. Il s’agit du premier long métrage de fiction de l’Algérie indépendante. Jacques Charby, qui avait été condamné par contumace en 1961 à dix ans de prison pour aide au FLN, raconte l’histoire de son fils adoptif Mustapha (l’enfant y tient son propre rôle), torturé et mutilé à l’âge de huit ans par les paras français. Une histoire bien émouvante mais qui montre s’il en est l’engagement et l’implication de l’auteur avec notre lutte de Libération nationale et l’on comprend pourquoi le film a été sélectionné au festival de Cannes lors de sa sortie et a reçu une belle récompense la même année au festival de Moscou avec notamment le prix du jeune cinéma.

L. Graba