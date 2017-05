Emploi en Afrique : à l’ère du e-recrutement

L’entreprise algérienne du recrutement en ligne s’allie à deux entreprises africaines, pour créer Novojob, un nouvel acteur continental spécialisé dans le recrutement en ligne. L’objectif est de connecter les talents et les entreprises en Afrique, à travers des technologies avancées et des solutions innovantes. Le lancement, le 9 mai 2017, de Novojob, a lieu simultanément dans trois pays (Algérie, Côte d’Ivoire et Maroc). Ils seront rejoints par d’autres pays, d’ici la fin de l’année.

L’Afrique dispose désormais d’un acteur global dans le domaine du e-recrutement, avec la naissance de Novojob, fruit du partenariat d’Emploitic.com, de IDEO Factory, leader du e-learning au Maroc, et d’AfricSearch, leader du recrutement en Afrique de l’Ouest, avec plus de 20 ans d’expérience et une implantation dans 6 pays africains. Louai Djaffer, co-fondateur d’Emplotic.com, a indiqué que «les équipes d’Emploitic.com travaillent sur ce projet depuis des années, cette nouvelle étape a été annoncée en avril 2016, à l’occasion des 10 ans d’Emploitic».

Il a souligné également que «comme toute entreprise web, Emploitic s’intéresse naturellement à l’expansion vers d’autres marchés. Aujourd’hui, on a les bons partenaires pour se lancer dans cette aventure africaine, dans un contexte où la nature des emplois se transforme à grande vitesse, de nouveaux modèles d’acquisition de talents apparaissent et des évolutions technologiques sont attendues, tant par les entreprises que par les candidats». Novojob en Algérie ciblera des candidats cadres, cadres dirigeants, managers et experts dans tous les domaines. C’est un site d’emploi simple d’utilisation, optimisé pour une navigation mobile, et permettant de recevoir les annonces les mieux ciblées par rapport à son profil. Ce site d’offres d’emploi nouvelle génération, couplé à une plateforme innovante de management des recrutements (Talenteo), Talenteo est une plateforme de management des recrutements (ATS -Application Tracking System-), permettant de gérer différentes sources de candidature et d’organiser l’activité de recrutement sur une unique plateforme. Il permet de rassembler toutes les candidatures, quelle que soit la source : site d’entreprise, candidature spontanée, Linkedin, Facebook, Jobboard… La plateforme vise à améliorer la productivité des recruteurs en leur apportant les outils nécessaires à la réussite de leur mission. Ces projets à dimension africaine, qui simplifient l’expérience utilisateur, que ce soit côté candidats ou recruteurs, capitalisent sur une grande expertise des processus et des meilleures pratiques dans le domaine du recrutement. Ils ont été pensés par des professionnels qui ont développé ses fonctionnalités en étroite collaboration avec des recruteurs exigeants et expérimentés. «Dans un contexte en pleine mutation et dans un continent en plein développement, nous pensons qu’un des plus grands challenges de l’Afrique est de connecter rapidement ses entreprises et ses talents. C’est ce qui a motivé la création de Novojob et de Talenteo», a expliqué M. Djaffer.

Wassila Benhamed