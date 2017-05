Signature de conventions au profit de start-up à Alger : Transformer la capitale en ville intelligente

Dans une approche collaborative, l’expérience et l’ingéniosité des citoyens, des étudiants, des employés municipaux, des institutions publiques et des sociétés ont été mises à contribution pour développer un savoir-faire en matière d’innovation et contribuer à l’émergence de solutions originales aux problèmes urbains, notamment pour la transformation de la capitale en une «ville intelligente». Ainsi, la technologie est utilisée pour stimuler la croissance économique et apporter des améliorations concrètes à la qualité de vie des Algérois. De ce fait, plusieurs conventions ont été signées, jeudi au siège de la wilaya d’Alger, entre l’entreprise SEAAL et la start-up «Acquasafe» et entre d’autres start-up activant dans les TIC, et ce dans le but de transformer la capitale en une «ville intelligente».

Intervenant à l’occasion de la signature de ces conventions, le wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, a plaidé pour «l’aide immédiat» des jeunes universitaires porteurs d’idées innovantes à créer leur propre start-up, en leur apportant le soutien qui leur permettra de participer au plan stratégique de la wilaya d’Alger, pour en faire, ainsi, une ville intelligente dans les plus brefs délais.

M. Zoukh a précisé qu’«Alger a besoin de start-up pour transformer la capitale en une ville intelligente», ajoutant que pour ce faire, la wilaya avait créé des espaces appelés «incubateurs», auxquels ont pris part environ 1.000 jeunes universitaires, dont des jeunes Algériens établis à l’étranger, en vue de les encourager à créer ce genre d’entreprises.

Il a dans cette optique révélé que plusieurs facilitations leur seront accordées afin qu’ils puissent concrétiser leurs projets sur le terrain, telles que les locaux et les crédits, «avec la possibilité de bénéficier de crédits accordés par la Banque mondiale», en appui aux start-up.

Pour sa part, la chargée d’études et de synthèses à la wilaya d’Alger, Mme Slimani Fatiha, a rappelé le rôle des start-up dans le concours qui a été lancé dernièrement à l’hôtel El-Aurassi à Alger, autour de projets portant sur les idées innovantes, ajoutant, à ce propos, que 60 projets seront lancés au cours des 4 prochains mois, comme première étape. Ces projets porteront sur le développement d’un environnement propice au développement des start-up, ainsi que toutes les applications intelligentes qui visent à améliorer la gestion intelligente et le cadre de vie.

Par ailleurs, et pour ce qui est des conventions, dont la première porte sur l’équipement des stations d’épuration et de pompage de la SEAAL en «capteurs» permettant de protéger l’environnement, elle a été conclue entre SEAAL et la start-up «Acquasafe». La cofondatrice de cette dernière, Malek Imene, ingénieur d’État diplômée de l’École nationale polytechnique, a indiqué que «l’entreprise a développé un dispositif permettant de contrôler la qualité des eaux usées déversées par les usines, un système visant à protéger l’environnement». La deuxième convention, signée entre les deux start-up «KBM» et «AFind», concerne, quant à elle, la conception de systèmes et plateformes informatiques, pour améliorer le système de santé à Alger. Selon l’un des gérants de la start-up «AFind», Abdessabour Benzegane, l’entreprise a mis en place un site électronique «www.sihhatech.com», permettant aux patients «de consulter, rapidement et gratuitement, les noms, adresses et numéros de téléphone des médecins, toutes spécialités confondues, et de prendre rendez-vous par internet sans se déplacer», poursuivant que des conventions ont été signées avec plus de 400 médecins, de différentes spécialités, contre un prix allant de 1.000 à 1.500 da par mois.

Pour sa part, Ilyas Kaabi, cofondateur de «KBM», estime que la convention signée avec la start-up «AFind» permettra de «mettre en place une clinique numérique, l’ouverture d’un dossier médical électronique pour chaque patient et l’archivage électronique permettant de gérer les dossiers des malades».



Kafia Ait Allouache