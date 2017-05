Il s’agit de la plus importante affaire du genre depuis 2017 : Démantèlement d’un empire de falsification de documents

Les services de la 24e sûreté urbaine, en coordination avec les éléments de la police judiciaire de la sûreté de wilaya, ont réussi à démanteler une association de malfaiteurs qualifiée de «dangereuse», a-t-on appris avant-hier auprès des responsables de la cellule de communication de la police de wilaya. Ces derniers ont précisé que cette association constituait un véritable «empire» de falsification de différents documents administratifs utilisés dans les opérations de faux et usage de faux, parmi lesquels des fiches d’état civil, des actes de propriété, cartes grises, permis de conduire, attestations de cotisation sociale et d’exonération fiscale, diplômes de formation professionnelle, renouvellement de carte de séjours pour les étrangers et autres. Les mis en cause dans cette affaire présumés membres de cette association de malfaiteurs sont 4, âgés entre 30 et 50 ans, dont 2 repris de justice faisant l’objet de trois mandats de recherche dans des affaires similaires, a-t-on indiqué. La police a procédé à la saisie de 188 cachets humides de différentes administrations, deux micro-ordinateurs, de trois imprimantes et d’un montant d’argent de 171 millions de centimes et 100 dossiers en instance de falsification. Les opérations d’arrestation et de saisie ont été opérées dans différents quartiers de la wilaya, notamment suite à des perquisitions de leurs domiciles. Selon les enquêteurs, les mises en cause élisaient domicile dans certains cafés populaires où ils proposaient leurs services. Il s’agit de la plus importante affaire du genre traitée depuis 2017, soulignent les mêmes sources. Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte antistupéfiants, les éléments de la brigade compétente relevant de la 16e sûreté urbaine ont mis fin aux activités de deux trafiquants de drogue âgés de 22 et 30 ans, tous deux repris de justice. Agissant sur des informations parvenues à leurs services, les enquêteurs ont mis en place un plan efficace qui a permis l’arrestation de ces deux individus en flagrant délit en possession de 60 comprimés psychotropes et une somme d’argent générée de la commercialisation de cette substance. Une procédure a été lancée pour présenter ces accusés devant la justice. De leur côté, les services de la 17e sûreté urbaine ont arrêté un individu âgé de 25 ans, à son tour récidiviste, en possession de 30 unités psychotropes.



Amel Saher