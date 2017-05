Forêts : Lancement du plan anti-incendie début juin prochain

La saison estivale approche à grands pas. Comme chaque année à la même période, la Direction des forêts et de la ceinture verte de la wilaya d'Alger se prépare pour le lancement du plan de lutte contre les incendies de forêt, pour la saison estivale 2017.

Mais, juste avant cette opération de prévention contre les feux de forêt, elle s’est lacée dans des travaux sylvicoles et d'aménagement au niveau des grandes forêts d'Alger. C’est ce qui a été annoncé, jeudi dernier, par le directeur des forêts de la wilaya d'Alger, Baâziz Nouredine.

Le même responsable a précisé que ces travaux s'inscrivent dans le cadre du plan anti-incendie visant à protéger plus de 5.000 hectares de forêts contre les incendies et éviter les dégâts enregistrés en 2016.

Ce plan, qui s'étale sur la période du 1er juin au 31 octobre prochains, porte sur la mobilisation des moyens humains et matériels, en vue de prévenir et lutter contre les incendies, coordonner entre les secteurs forestiers et la Protection civile, la Direction des travaux publics et les Collectivités locales, a affirmé le responsable qui précise que les travaux d'aménagement périodiques au niveau des forêts urbaines s'inscrivent dans le cadre du Plan vert 2029.

Pour ce qui est des moyens mobilisées pour la mise en œuvre du plan de lutte contre les incendies, au titre de l'année 2017, le responsable a indiqué que 4 équipes de protection des forêts et 60 agents d'intervention rapide ont été déployés au niveau de la wilaya d'Alger, et dotés des équipements nécessaires pour une intervention rapide en attendant l'arrivée de la Protection civile en cas de progression du foyer d'incendie.

20 sites forestiers dédiés aux familles



Il a précisé également que trois camions-citernes ont été mobilisés à cet effet, outre les dizaines de points d'eau répartis à travers les grandes forêts de la wilaya.

Le plan vise la réduction des dégâts causés par les incendies à travers la mise en place de tours de contrôle au niveau des forêts de la capitale, telles que les forêts de Baïnem, de la Concorde civile à Ben Aknoun et du 19-Juin, a-t-il tenu à le rappeler.

M. Baaziz a salué les résultats des campagnes de sensibilisation lancées sur le thème «Pour un environnement vert», pour prévenir les feux de forêt, précisant que le nombre d'incendies a reculé par rapport aux années précédentes grâce à cette initiative.

Concernant les sites forestiers et les parcs de loisirs qui seront ouverts aux familles en été 2017, le directeur de wilaya a indiqué que la capitale en compte 25, ajoutant que des travaux d'aménagement ont été lancés au niveau de la forêt de Ben Haddadi, dans la commune de Beni Messous, en vue de désengorger les forêts de Bouchaoui et de Ben Aknoun. Le même responsable s'est félicité de la réception des différents sites forestiers dans le cadre du Plan vert 2029. La wilaya d'Alger recèle plus de 5.000 ha de forêts réparties sur 113 sites, avec des espaces de 1 à 8 ha.

La superficie des grandes forêts de la capitale, comme celles de Bouchaoui, Bouzaréah, Maqtaâ Kheïra, Ben Aknoun, Baïnem et 19-Juin, varie entre 300 et 600 ha.

La surveillance des massifs forestiers, surtout en période de risque sévère ou très sévère, vise, d'une part, à détecter le plus rapidement possible un départ de feu, puisque l'on sait qu'un feu naissant aura peu de chances de se développer et qu'il sera facile à combattre, et, d'autre part, à mieux dissuader d'éventuels comportements à risque, voire criminels.

R. S.