Solidarité : Sortie en mer pour des handicapés

La base navale du front de mer Est de Jijel relevant de la 5e Région militaire a organisé jeudi une sortie en mer au profit de 28 enfants souffrant de déficience mentale et autisme de la wilaya de Jijel, a-t-on constaté. Le commandant de la base navale, le général Salah Maâlaoui, a indiqué que la visite s’inscrit dans le cadre de la politique de communication solidaire de l’état-major de l’Armée nationale populaire qui répond à la demande de ces enfants de vouloir monter sur un navire militaire et effectuer une sortie de loisirs en mer. La sortie effectuée sur le remorqueur de haute mer El Moussani703 a offert aux enfants l’occasion d’apprécier durant trois heures la beauté des paysages du littoral jijelien et de se prendre en photo tout en étant en contact avec les marins algériens. Des explications ont été données aux jeunes hôtes du bateau militaire sur le travail de la marine nationale, y compris en matière de secours, de remorquage et de lutte contre la pollution. Le gestionnaire du centre psychopédagogique des enfants déficients mentaux de Jijel, Adbelghani Boulemia, a salué l’initiative qui a permis à ces enfants de découvrir la mer. L’état-major des Forces navales a organisé des sorties similaires au profit d’enfants déficients mentaux dans les bases de Mers El-Kébir (Oran), de Béjaïa et d’Alger.

(APS)