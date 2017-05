Annaba : L’auteur du meurtre de Sidi Aïssa, arrêté et écroué

L’auteur du meurtre d’un jeune homme, en février dernier, à la cité Sidi Aïssa à Annaba, a été finalement arrêté, a-t-on appris mercredi après-midi auprès du chef du service de la police judiciaire de la sureté de wilaya, Yazid Boubakri, lors d’une conférence de presse.

Cet individu, 35 ans et identifié sous les initiales O. K., a été appréhendé chez son cousin dans la localité de Sidi Salem, commune d’El-Bouni, a précisé la même source. Après avoir commis son forfait, le mis en cause avait essayé de s’échapper en se délaçant dans plusieurs régions, dont Constantine, Guelma et El-Tarf, a indiqué Yazid Boubakri, ajoutant que les services de la police judiciaire avaient entamés des perquisitions dans 12 domiciles, mais en vain.

Le corps de la victime, répondant aux initiales M. C. et âgée de 34 ans, présentait des coups de couteau qu’elle avait reçus de la part de son bourreau, lors d’une violente rixe qui avait éclaté entre deux voisins à 23 heures, a tenu à préciser la même source. Il est par ailleurs important de préciser que l’auteur de cet acte criminel est un récidiviste, et il sera présenté, en début de semaine, au même titre que son cousin, devant le procureur près le tribunal d’Annaba. Une enquête approfondie a été ouverte pour déterminer les causes exactes à l’origine de ce crime qui avait jeté l’émoi et la consternation au sein de la population de la wilaya.



B. Guetmi