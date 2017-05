Jumelage interhôpitaux : Des interventions en chirurgie plastique et réparatrice entamées à Ghardaïa

Une équipe médicale du Centre hospitalo-universitaire de Douéra (Alger) a entamé, mercredi dernier à l’hôpital Brahim-Trichine de Ghardaïa, une série d’interventions en chirurgie plastique réparatrice, brulologie et chirurgie orthognatique.

L'équipe médicale, composée de spécialistes (chirurgiens plasticiens, brulologues et traumato-orthopédistes), effectuera durant quatre jours, avec l’appui de médecins locaux, des interventions spécialisées en matière de chirurgie plastique réparatrice au profit de personnes souffrant de malformations congénitales, victimes de traumatismes ou séquelles post-brûlures ou de cancers cutanés ainsi que des cicatrices, a indiqué le Pr Farid Ziani, du CHU Douéra.

Initiée dans le cadre du jumelage interhôpitaux, cette opération de chirurgie plastique vise, en outre, à soigner des complexes et revaloriser l'image physique d'une personne victime d’accidents ou de malformation, ainsi qu'à renforcer la formation médicale des praticiens et paramédicaux locaux pour une meilleure prise en charge des malades, a-t-il précisé. Elle permet également l'échange de connaissances et de compétences autour de cette médecine régénérative et réparatrice, de débattre d’autres problèmes de santé publique tels que la chirurgie générale et les escarres, a expliqué, de son côté, Dr Hafida Kismoune, du CHU de Douéra, notant que la chirurgie réparatrice a réalisé des avancées et des exploits dans notre pays.

«La chirurgie réparatrice n’est pas une chirurgie de luxe, mais intervient pour offrir des solutions efficientes à ceux qui souffrent d’anomalies physiques altérant leur qualité de vie psychique et sociale», a-t-elle souligné. Pas moins de 300 patients, issus des différentes localités de la wilaya de Ghardaïa et de wilayas limitrophes, vont bénéficier, à titre gracieux, de diagnostic, d’examen médicaux spécialisés et d’interventions chirurgicales ainsi qu’une prise en charge efficiente par cette équipe du CHU de Douéra, a indiqué le directeur de l’hôpital Tirichine de Ghardaïa, Bachir Bahaz.

Une liste de patients éligibles pour subir une opération chirurgicale au courant du séjour de cette équipe a été dressée après établissement des diagnostics par cette équipe médicale pluridisciplinaire et une étude approfondie des dossiers proposés, a-t-il fait savoir.

Cette mission médicale contribue, outre la prise en charge spécialisée des malades de la wilaya, à minimiser les risques et réduire les dépenses inhérentes aux évacuations sanitaires vers les établissements hospitaliers du Nord et à renforcer le rapprochement des services de santé des populations, a ajouté M. Bahaz.

Des cours de formation, avec présentation de cas cliniques, sur les bonnes pratiques médicales et la prise en charge des patients souffrant de séquelles post traumatisme, de brûlures de malformations congénitales, notamment faciale, ainsi que les cancéreux cutanés, seront dispensés par ces spécialistes aux praticiens et personnel paramédical locaux, selon le responsable.

