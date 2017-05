Santé : Création d’un répertoire des partenaires de l’OMS

Un répertoire des partenaires de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), impliqués dans la promotion de la santé en Algérie,

pour l'amélioration des soins prodigués et la réalisation des objectifs du développement durable, fixés par l'ONU, pour la période 2016-2030, notamment dans son volet sanitaire, vient d’être créé.

L’annonce a été faite ,jeudi dernier Alger, lors d’une rencontre regroupant le représentant de l'OMS en Algérie, Bah Keita, du ministère de la Santé et des associations.

M. Bah Keita a déclaré que «cette journée a pour objectif de présenter un répertoire conçu par les ONG et pour ONG afin qu’elles se connaissent, pour qu’elles puissent échanger entre elles, et pour que le ministère de la Santé et l’OMS puissent échanger avec ces associations dans une plateforme». Le représentant de l’OMS en Algérie a expliqué que «cette une plateforme permettra d'assurer l'élaboration et le suivi des plans nationaux, tracés par le ministère de la Santé, et la réalisation d'une feuille de route qui clarifie le plan de travail et les principaux volets de ce partenariat». En plus de l'ouverture d'un site électronique visant à simplifier les rapports entre l'OMS et les associations partenaires, il sera procédé à l'échange d'informations et à l'accompagnement de ces associations dans la formation, l'organisation d'ateliers et la mise en œuvre des plans de travail, outre la participation aux rencontres et aux réunions régionales et internationales.

Les principaux volets de ce partenariat ont été présentés, ainsi que les résultats attendus et les principaux objectifs du développement durable relatifs à la promotion de la santé, dont la réduction du taux de mortalité chez les femmes enceintes et les enfants et la lutte contre la malaria, la pneumonie, le sida et les maladies chroniques, dont le taux de mortalité peut être réduit du tiers, selon les experts, grâce à la prévention et à l'amélioration de la qualité des soins prodigués.

Les principales activités de l'OMS en Algérie ont été également passées en revue, sur la base des indicateurs de la région. L'OMS, présente en Algérie depuis 1962, veille à l'accompagnement des programmes nationaux de santé, tracés par les autorités publiques. Plusieurs associations, ayant participé à cette troisième rencontre, après celles de 2015 et de 2016, ont salué cette initiative, dont le principal objectif est de promouvoir la santé en Algérie, à travers l'aide technique accordée par l'OMS à ces associations.

Selon la stratégie de coopération de l'OMS avec l'Algérie 2016-2020, l’Algérie s’est dotée de systèmes d’information relativement développés. Néanmoins, la qualité des données et de leur analyse reste insuffisante. L’utilisation systématique des nouvelles technologies de l’information allégerait le système, en améliorerait l’efficience et rendrait disponible l’information pour les utilisateurs, et notamment les gestionnaires de programmes de santé.

Il y a lieu de noter que l’Algérie et l’OMS ont déjà signé un plan de Travail (PDT 2014-2015) couvrant la période de deux ans. Cet accord avait porté sur l’appui technique de haut niveau, notamment en matière de lutte contre les Maladies non transmissibles (MNT), le renforcement du système de santé et de la santé environnementale. La validation du plan national du Règlement Sanitaire International (RSI) constitue une étape importante dans le renforcement des capacités de l’Algérie pour la mise en œuvre du RSI.



Wassila Benhamed