Grand angle : Le plus dur commence

Décidément Emmanuel Macron ne fait rien comme ses prédécesseurs. Après avoir réussi, le pari fou de devenir à 39 ans, sans attache partisane, sans expérience électorale et sans parti structuré, le 8e président de la France, son investiture risque aussi de faire date. Prévue après la cérémonie de passation de pouvoir, elle se déroulera pour la première fois, depuis plus de 110 ans, un dimanche. En effet, c’est demain que François Hollande remettra les clés du Palais de l’Elysée à son jeune et inexpérimenté successeur. Mais bien plus que l’aspect très protocolaire, le temps fort de cette journée sera sans nul doute le discours qu’Emmanuel Macron prononcera dans la salle des fêtes de l'Elysée. Et pour cause, le nouveau Président est attendu sur nombre de sujets et ne doit pas se louper sous peine d’aller vers des difficultés bien plus importantes que celles auxquelles tout nouveau président est forcément confronté dans l’exercice de ses fonctions. Ainsi, plus que le nom de son Premier ministre qu’il devrait annoncer peut-être après-demain, il s’agira surtout pour le 8e président et son staff gouvernemental de maintenir la dynamique qui a permis l’intronisation de son mouvement devenu «La république en marche» dans le but de s’offrir une majorité parlementaire qui puisse lui permettre de mettre en œuvre ses engagements de campagne. «Pour réussir, il a besoin d'une majorité claire à l'Assemblée, qui compte 577 sièges», rappelle-t-on. Dès lors il n’est plus utile de souligner l’importance de ces prochaines élections législatives dont le premier tour se tiendra dans un mois. Elles auront un impact décisif sur le quinquennat entamé dès aujourd’hui. Et si elles sont vitales, pour lui c’est parce que ce sont les députés qui doivent accordé leur confiance au nouveau Premier ministre et au gouvernement formé dans la foulée des élections. C’est dire que pour Emmanuel Macron, la bataille engagée des législatives doit être impérativement remportée pour ne pas avoir à faire des concessions à ses adversaires qui, eux, ne n’en feront pas. D’autant plus qu’ils ont une revanche à prendre sur ce «novice» en politique qui a chamboulé l’échiquier politique français, le poussant à se remettre en question alors qu’il n’était pas encore tout à fait disposé à le faire.

Nadia K.