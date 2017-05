Palestine : Mahmoud Abbas souligne le rôle « primordial » de la Russie dans le processus de paix

Le président palestinien, Mahmoud Abbas, a mis l'accent, jeudi à Sotchi (sud de la Russie) sur le rôle «primordial et médiateur» de la Russie dans le règlement du conflit au Moyen-Orient et le recouvrement des droits légitimes palestiniens. «La position de la Russie est restée ferme. Elle vise la création d'un Etat palestinien indépendant dans les frontières de 1967 avec El Qods-Est comme capitale», a déclaré Mahmoud Abbas à l'issue de sa rencontre jeudi avec le président Vladimir Poutine dans la ville de Sotchi. «Il n'est pas possible de régler la question palestinienne sans la participation significative de la Russie dans le processus de la paix. C'est sur ce point que nous avons insisté au cours de toutes les réunions internationales», a ajouté le leader palestinien. Lors de la rencontre de Sotchi, Mahmoud Abbas a tenu à remercier le président russe pour son aide dans la création du nouveau Centre culturel multifonctionnel à Beit Lehm, soulignant que la création du Centre contribuerait à renforcer les relations palestino-russes. Mahmoud Abbas a ajouté que le peuple palestinien était «fier de ses relations avec la Russie et a toujours ressenti le soutien de la Russie». Le président russe a affirmé, de son côté, que Moscou soutient la reprise d'un dialogue direct entre l'occupant israélien et les autorités palestiniennes, selon les médias. «Dans l'histoire récente, nos relations sont restées chaleureuses et basées sur la confiance», a déclaré Poutine, cité par l'agence TASS, remerciant le dirigeant palestinien pour l'attention qu'il a accordée aux liens bilatéraux et pour le soutien fourni aux Russes vivant en Palestine. «Depuis des années, nous essayons de résoudre l'une des questions clés du monde moderne, à savoir le problème du Moyen-Orient, donc nous avons toujours des choses à discuter.» Le chef russe était convaincu que la visite d'Abbas en Russie se révélerait productive, a conclu TASS.



Quatre blessés lors d’une journée de soutien aux détenus en grève de la faim

Au moins quatre Palestiniens ont été blessés par des soldats d'occupation israéliens jeudi près de Ramallah, en Cisjordanie occupée, lors d'une journée de soutien aux détenus palestiniens en grève de la faim. Quatre Palestiniens atteints par des projectiles en caoutchouc ont été évacués sur des civières, certains la jambe ensanglantée, a rapporté l'AFP. Ces heurts sont survenus au niveau du checkpoint dit du DCO ou de Bet-El, à la sortie de Ramallah, l'un des lieux privilégiés par la jeunesse palestinienne pour protester contre l'occupation militaire israélienne des Territoires palestiniens qui dure depuis 50 ans. Les Palestiniens étaient appelés jeudi à une nouvelle journée de mobilisation en faveur des centaines de prisonniers en grève de la faim depuis le 17 avril dans les prisons israéliennes. «Nous entrons dans une période extrêmement critique» pour les grévistes de la faim, a déclaré le président du Club des prisonniers, Qaddoura Farès, plus tôt dans la matinée lors d'un rassemblement de solidarité à Ramallah. «Un grand nombre de prisonniers ne peuvent même plus bouger de leur lit ou satisfaire leurs besoins fondamentaux», a-t-il ajouté. Le meneur de la grève, Marwan Barghouthi, surnommé le «Mandela palestinien» et incarcéré à perpétuité par les autorités d'occupation israéliennes pour son rôle dans la deuxième Intifada, a reçu dans la journée la visite du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), l'unique instance internationale qui rencontre les centaines de grévistes de la faim et suit leur état de santé. La question des prisonniers est très sensible parmi les Palestiniens, quasiment tous concernés à un degré ou un autre. Plus de 850.000 Palestiniens ont été incarcérés par les forces d'occupation israéliennes depuis l'occupation en 1967 de leurs Territoires, selon leurs dirigeants. Les grévistes de la faim réclament de meilleures conditions de détention et davantage de visites familiales ou médicales.(APS)