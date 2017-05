Hommage au Pr Hammana Boukhari : Un digne représentant de l'Algérie

Le professeur Hammana Boukhari, plusieurs fois représentant de l'Algérie dans les congrès internationaux de philosophie et enseignant de cette discipline a été honoré mercredi par l’Université d’Oran 1.

Un vibrant hommage a été rendu par des enseignants et des étudiants à cette figure de proue dans les domaines de la communication et de l’enseignement supérieur, connue pour ses écritures et ses travaux de recherche. Dans une allocution pour la circonstance, le Dr Hammana a déclaré que «cette distinction se veut une récompense et une reconnaissance, pas seulement à sa personne, mais également au savoir et aux valeurs de la foi et de la morale», soulignant que «la connaissance est un droit fondamental» et que l’université veille de tout temps à honorer les intellectuels et les penseurs d'Algérie. Après avoir évoqué le parcours du Pr Hammana Boukhari, le recteur de l’université Oran 1, Senouci Mohamed a qualifié ce grand penseur de «voix algérienne de philosophie dans de nombreux pays», tout en rappelant qu'il avait enseigné à l’université d’Oran depuis le début de sa création et encadré des travaux de recherche, participé à de nombreux congrès internationaux et contribué à la création de l’Institut de philosophie d’Oran.

Boukhari Hammana a entamé un parcours militant à un jeune âge en tant que membre dans l’Organisation civile du Front de libération nationale (OCFLN) en 1954 et en tant que président de l’Union générale des étudiants musulmans algériens (UGEMA) au Caire (Egypte) durant les années 50 du siècle dernier.

Il fut le premier étudiant ayant obtenu une bourse d’études par le Front de libération nationale et de l’Egypte et le premier à détenir un passeport algérien à l'époque, a évoqué Mohamed Senouci. Pour sa part, le recteur de l’université des sciences sociales et de civilisation musulmane de l’université d’Oran 1, Dahou Feghrour a souligné que cet hommage est une occasion pour honorer le parcours d’un homme, considéré comme une encyclopédie, un moudjahid pendant la glorieuse guerre de Libération nationale et un militant après l’indépendance pour avoir été le premier chef de département de psychologie (1972-1980) ayant contribué à l'arabisation de la philosophie (1980-2000). En reconnaissance à ses contributions intellectuelles, le département d’histoire relevant de la faculté sus-indiqué envisage d’organiser, au mois de novembre prochain, un colloque sur son parcours et sa production intellectuelle, a ajouté M. Feghrour. Le Pr Boukhari Hammana avait également occupé le poste de chef du bureau de l’agence «Algérie Presse Service» (APS) au Caire et au Moyen Orient (1966-1972). Il a participé à de nombreux congrès internationaux à l’intérieur et à l’extérieur du pays et a écrit plusieurs ouvrages dans les deux langues (arabe et français) dont notamment La perception sensitive chez El Ghazali, L’enseignement chez El Ghazali, Ibn Khaldoun, sa vie et son influence», La philosophie et la révolution algérienne et autres en cours d’édition.

En outre, il a occupé plusieurs postes dont celui de fonctionnaire à l’ambassade d’Algérie au Caire (département Ligue Arabe 1964-1966), selon le président de la cellule de communication de l’Université d’Oran 1, le Pr Morsli Laredj. A l’occasion de cet hommage, à l’initiative du département de l’information et de la communication, l’université d’Oran 1 a exposé des photos du Pr Hammana Boukhari avec plusieurs dirigeants arabes et étrangers.