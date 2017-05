Commémoration de la mort du colonel Si M’Hamed Bougara : fidélité aux idéaux de nos martyrs

Le Secrétaire général de l'Organisation nationale des moudjahidine (ONM), Saïd Abadou, a appelé depuis Médéa à faire «front commun» pour affronter les défis futurs ainsi qu'à la mobilisation des Algériens autour des idéaux défendus par les martyrs. «Le sacrifice des martyrs doit nous inciter à faire front commun, comme l’ont fait nos grands pères dès le début des révoltes populaires, afin d’être en mesure d’affronter les défis qui attendent le pays et parachever ainsi un parcours commencé au lendemain de l’occupation coloniale», a déclaré M. Abadou, dans une brève allocution à l’occasion de la commémoration du 58e anniversaire de la mort du colonel Si-M’hamed Bougara, organisée à Ouled Bouachraa (ouest de Médéa). «Nous devons vaincre nos difficultés, sortir plus fort que jamais des épreuves que nous vivons, car il y va non seulement de l’avenir du pays et de son indépendance, mais représente également un acte de fidélité au serment prêter par nos martyrs», a-t-il relevé, estimant que le meilleur hommage qu’on puisse rendre à ceux qui ont sacrifié leurs vie pour la liberté du pays est de poursuivre ce qu’ils ont déjà accompli et préserver les acquis obtenus grâce à eux.

Le Secrétaire général de l’ONM a ainsi salué le courage et le sens de l’abnégation dont a fait preuve le colonel Si Mhamed Bougara, tout en relevant ses grandes qualités de chef politico-militaire et son engagement infaillible dans la lutte pour la libération du pays. Son apport à la Révolution ne s’est pas limité aux seuls faits d’armes accomplis dans la wilaya IV historique, Si Mhamed Bougara s’est distingué auprès de ces pairs des autres wilayas par sa sagesse, son génie militaire et, surtout, son charisme qui lui valurent d’être sollicité lors de la prise de grandes décisions, a-t-il fait observer. Le colonel Si Mhamed Bougara, le martyr sans sépulture, fut un fin stratège militaire qui a permis de faire basculer le rapport de force sur le terrain en faveur des troupes de l’armée de libération nationale (ALN), durant les deux années qu’il passa à la tête du commandement de la wilaya IV historique, d'avril 1957 jusqu’au 5 mai 1959, date à laquelle il tomba au champs d’honneur. Né le 2 décembre 1928 à Khemis-Meliana, le chahid Si M'Hamed Bougara connut, au lendemain du soulèvement populaire du 8 mai 1945, les geôles du colonialisme où il effectua un bref séjour, puis s’enrôla dans les rangs du mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques (MTLD). Il est arrêté, une seconde fois, en 1951, pour activités politiques subversives et condamné à trois années de prison. Au déclenchement de la Révolution de novembre 54, Si M'Hamed Bougara est chargé de l’organisation de la résistance armée au niveau d’Amrouna, dans la localité de Tniet-el-Had. Il participera, le 20 aout 1956, au congrès de la Soummam et fut désigné responsable politique et membre du conseil de la wilaya IV Historique, puis fut promu, en 1958, au grade de colonel. Il est nommé à la tête des troupes de l'ALN opérant à travers tout le territoire de cette même wilaya, jusqu’à sa mort. (APS)