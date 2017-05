L’ambassadrice de Hongrie à Sidi Bel-Abbès : Des opportunités de partenariat

L’ambassadrice de Hongrie, Mme Helga Pritz, en visite, hier, dans la wilaya de Sidi Bel-Abbès, a rencontré les membres de la chambre du commerce et d’industrie dans la perspective d’explorer les opportunités de développement des échanges et de promotion de la coopération. « Ma présence s’inscrit dans le cadre de la prospection des potentialités de cette wilaya pour engager la réflexion quant à leur exploitation au titre de la coopération bilatérale dans les domaines de l’industrie automobile, de la sous-traitance, du bâtiment, des produits pharmaceutiques, des ressources halieutiques, de l’élevage et un éventuel jumelage dans l’enseignement supérieur permettant aux étudiants de l’université Djilali-Liabès d’obtenir des bourses pour les études en master et en doctorat », a-t-elle déclaré dans son allocution d’ouverture. Elle a exprimé son souhait de finaliser un partenariat dans le tourisme au vu des capacités existantes et du riche patrimoine des deux pays. Les technologies de l’information et de la communication ont été au centre du débat engagé permettant à l’ambassadrice de présenter le savoir-faire de son pays dans ce volet. De son côté, l’attachée commerciale, Mme Zabo Christina n’a pas manqué de situer les richesses et potentialités de son pays qui compte promouvoir des échanges avec l’Afrique du Nord, notamment l’Algérie au centre des priorités dans l’action de son gouvernement. Elle n’a pas omis également de passer en revue l’effort fourni par son pays et les progrès accomplis dans les secteurs de l’industrie automobile et de l’agriculture couronnés par des excédents financiers. Elle a fait savoir enfin que son pays participera prochainement à Alger au Salon de la sous-traitance automobile et au symposium sur les technologie de l’information et de la communication.

A. B.