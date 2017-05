Fabrication locale de pièces et équipements aéronautiques : Négociations Entre Tassili Airlines et Boeing

La compagnie Tassili Airlines (TAL), et le constructeur aéronautique américain Boeing envisagent d'ouvrir des négociations pour la réalisation d'un projet de fabrication en Algérie d'équipements et de pièces destinés aux avions Boeing acquis par TAL, a appris l'APS auprès du Pdg de cette compagnie aérienne nationale, Belkacem Harchaoui.

«Nous leur (Boeing) avons proposé de venir s'installer ici en Algérie pour la fabrication de certains équipements et pièces destinés aux avions de Boeing.

Ils sont favorables, et une commission (de Boeing) viendra l'été prochain en Algérie pour ouvrir ce dossier», précise

M. Harchaoui.

Ces négociations, poursuit-il, interviendront dans le cadre de l'acquisition par TAL de 3 avions Boeing 737-800 de 155 sièges et dont le premier sera livré en septembre 2018. Dans ce cadre, la compagnie TAL (filiale de Sonatrach) a même proposé à Boeing d'avancer le délai de livraison à juin 2018 (au lieu de septembre de la même année) afin de répondre aux besoins de la saison estivale et de revoir à la baisse les prix des trois appareils estimés à quelque 158 millions de dollars. «Nous considérons que ce sont des points très importants. Ils sont tous à l'étude.»

Pour M. Harchaoui, ces nouvelles acquisitions permettront à sa compagnie d'augmenter ses parts de marché dans le charter pétrolier à 100%, au lieu des 80% actuellement, de renforcer son réseau, notamment vers la France, et même d'organiser des vols réguliers vers l'Afrique.

Sur ce dernier point, Tassili Airlines compte lancer prochainement des vols charters vers Nouakchott (Mauritanie), avec une ligne aller-retour Alger-Tindouf-Nouakchott, comme première destination africaine. «Les négociations sont assez avancées avec un partenaire mauritanien pour le lancement de ce vol charter», fait savoir

M. Harchaoui, soulignant que ce choix de vol charter au lieu d'un vol régulier est dicté par la flotte dont dispose actuellement TAL, qui est destinée, dans sa quasi-totalité, au charter pétrolier. «On ne pouvait pas se permettre d'organiser des vols réguliers au détriment du charter pétrolier.

Mais cette première expérience va nous permettre de sonder le marché pour se diriger, avec les futures acquisitions, vers des vols réguliers», avance le même responsable.

Possédant une flotte de 12 aéronefs de divers types, TAL a été créée en 1998, dans le cadre d’une joint-venture entre Sonatrach et la compagnie Air Algérie, avant de devenir une filiale à 100% de ce groupe pétrolier national depuis 2005.