Foires internationales : Eviter le piège du shopping

Le directeur général de la Société algérienne des foires et exportations (Safex), Tayeb Zitouni, a indiqué, hier, que depuis la création de la Safex à ce jour, nous avons enregistré environs 12.000 entreprises étrangères installées en Algérie, à travers les contrats de partenariat. S’exprimant à l’occasion d’une rencontre-débat organisée à la salle Dar El-Djazaïr (Safex) sur les foires et Salons, il a qualifié ce chiffre «de très faible». Il a insisté sur la nécessité de faire un bilan général sur les foires et Salons nationaux et internationaux organisés en Algérie depuis l’indépendance à ce jour. «La participation dans les foires constitue une plateforme importante pour créer la concurrence entre les entreprises et encourager en conséquence l’investissement à travers la signature des contrats de partenariats», a-t-il dit. Le DG de la Safex regrette le fait que la foire internationale, qui est admise à être un événement économique, soit devenue un espace pour faire du shoping. «Dans des événements pareils, a-t-il soutenu, on doit nouer des contacts et signer des contrats de partenariat, mais pas pour vendre les produits.» Appuyant ses dires, il a mis l’accent sur le Salon de l’automobile, en indiquant : «Cet événement ne constitue pas un Salon professionnel, mais plutôt un marché pour vendre des véhicules. Ce n’est pas normal dans un Salon professionnel, que des gens viennent avec de l’argent liquide pour acheter des véhicules.» Devant les chefs d’entreprises, des exposants participant aux Salons, le premier responsable de la Safex précise que «ce genres d’événement, ce n’est pas la Safex qui devrait l’organiser, on va le laisser pour les commerçants». Et de poursuivre : «Ceux qui veulent vendre leurs voitures, ils n’ont qu’à faire des registres du commerce, en organisant des Salons pour la commercialisation.» Il a confirmé que la Safex à une mission claire : «L’organisation des Salons et des foires économiques pour soutenir et promouvoir l’économie nationale.» Mettant l’accent sur la participation de l’Algérie aux foires et Salons à l’étranger, il a indiqué qu’il est temps aujourd’hui de choisir des destinations adéquates pour nouer des relations économiques et pour signer des contrats de partenariat. Tayeb Zitouni estime qu’actuellement la destination la plus privilégiée et qui nécessite un soutien très fort, c’est bien l’Afrique. «Jai constaté que nous avons avec d’autres pays des relations beaucoup plus politiques qu’économiques», a-t-il précisé. Évoquant la question de la culture d’exposition dans les foires, il a indiqué qu’il y a un nombre important d’entreprises nationales qui n’ont pas compris le réel objectif de la participation dans ces événements, tout en s’appuyant sur la formation pour ancrer aux entreprises la culture d’exposition, pour soutenir l’économie nationale. «C’est vrai qu’on a des entreprises qui ont la culture d’exposer, mais leur nombre reste très faible», a-t-il conclu.

M. A. Z.