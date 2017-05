Législatives : examen des recours dès aujourd’hui

Le délai pour le dépôt des recours relatifs aux résultats provisoires des élections législatives du 4 mai, proclamés lundi dernier par le Conseil constitutionnel, a pris fin hier à 20 heures.

Après proclamation des résultats provisoires, le Conseil constitutionnel a rappelé que conformément à l’article 171 de la loi organique relative au régime électoral, tout candidat ou parti politique participant aux élections législatives avait le droit de contester la régularité des opérations de vote en introduisant un recours par simple requête déposée au greffe du Conseil constitutionnel dans les quarante-huit heures suivant la proclamation des présents résultats.

Ainsi, le délai de dépôt des recours relatifs aux résultats provisoires du scrutin était ouvert de lundi 20 heures au mercredi à 20 heures. Selon les résultats provisoires proclamés par le Conseil constitutionnel, le taux de participation au scrutin du 4 mai 2017 s'était établi à 35,37%, avec 8.225.223 votants sur 23.251.503 électeurs inscrits, alors que les suffrages exprimés s'élèvent à 6.468.180, tandis que les bulletins nuls sont au nombre de 1.757.043.

Concernant les résultats obtenus par les partis politiques, les résultats proclamés font ressortir que le parti du Rassemblement national démocratique (RND) gagne trois nouveaux sièges, portant ainsi sa représentativité à l'APN à 100 sièges, alors que le Front de libération nationale (FLN) reste majoritaire en gardant le même nombre de sièges (164), suivi de l’alliance MSP avec 33 sièges. Le parti Tajamoua Amel el Jazair (TAJ) conserve ses 19 sièges, ainsi que l'alliance Nahda-Adala-Bina avec 15 sièges, le Front El Moustakbal (FM) et le Front des forces socialistes (FFS) avec 14 sièges, le Mouvement populaire algérien (MPA) avec 13 sièges, le Parti des Travailleurs (PT) avec 11 sièges et le Rassemblement pour le Culture et la démocratie (RCD) avec 9 sièges.

L'Alliance nationale républicaine (ANR) voit son nombre de sièges réduit à 6 au lieu de 8, tandis que le Front national algérien (FNA) a perdu son unique siège obtenu initialement. Les autres partis conservent le nombre de sièges obtenus et annoncés initialement par le ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales. Les sièges obtenus par les femmes s'élèvent à 121 sièges, alors que le taux de leur représentation à l’APN est de 26,19%.